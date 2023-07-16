«Прошли катком и победили». Как наши футболисты-пляжники пробились на ЧМ? Рассказали Иван Константинов и Михаил Ботников

Новости Беларуси. На белорусском мультифоруме футболисты пляжники представят страну национальной командой. Накануне парни Николаса Альварадо успешно завершили мировую квалификацию. Они получили путевку в финал и большой кубок, с которым пожаловали в программу «Спорттаймер» на СТВ. У нас в студии председатель Михаил Ботников и капитан Иван Константинов. Где и как тренируется команда? Юлия Силипицкая, СТВ:

А сколько ваши тренировки длятся?

Иван Константинов, капитан национальной команды Беларуси по пляжному футболу:

Часа два в среднем. Юлия Силипицкая:

Вообще, говорят, что футболистам не хватает выносливости (это я про классических), а у вас как с этой выносливостью-то? Иван Константинов:

Без выносливости по песку ты бы не мог бегать. Юлия Силипицкая:

То есть вы все там парни выносливые? Иван Константинов:

Первый час ты уделяешь время как раз таки скоростно-силовым, выносливости. Потом уже идут удары, игры. Юлия Силипицкая:

А есть вам где играть-то? Пляжный футбол. У нас страна не морей. Иван Константинов:

Есть стадион у нас в Витебске. Юлия Силипицкая:

С песочком? А качество песка чувствуется?

Михаил Ботников, председатель Белорусской федерации пляжного футбола:

Да, ребята чувствуют качество песка. Когда приезжаем иногда, на какой-то стадион идем, они говорят: вот, здесь песок хороший, легкий, а здесь песок сложнее. С вязкостью песка. Иван Константинов:

У нас в Беларуси, наверное, везде классные стадионы. Именно с хорошим песком. Как белорусы заполучили тренера-иностранца? Юлия Силипицкая:

Почему у нашей команды национальной тренер-иностранец? И как вы его заполучили? Михаил Ботников:

Встал вопрос кого взять, поэтому мы обратились в БСПФ. Они нам порекомендовали. Иван Константинов:

Два бразильца было. Михаил Ботников:

Да, а после них уже пришел Нико. Мы к нему прикипели, и он к нам. Иван Константинов:

Человек очень хороший. Юлия Силипицкая:

То есть вы реально играли против него раньше? Иван Константинов:

Конечно. Михаил Ботников:

В то время Нико еще играл, поэтому, да, они играли против него.

Юлия Силипицкая:

И какой у него футбол был на тот момент? Агрессивный или такой хитрый? Иван Константинов:

Да, такой жесткий. И сказать мог, и ударить. Юлия Силипицкая:

По-русски? Иван Константинов:

По-испански. Михаил Ботников:

Он был великолепным футболистом. И как в любом виде спорта, когда перед тобой человек, который в этом виде спорта, которым ты занимаешься, достиг хороших результатов, конечно, у тебя к нему уважение и почет. «Мы не проиграли ни одного матча» Юлия Силипицкая:

Когда ребята поехали на квалификацию, вы как-то обозначали им их цели и задачи или они понимали, что они едут за победой? Или это было неожиданностью? Михаил Ботников:

Уже два раза мы отбирались на чемпионат мира, это 2019 и 2021 год. Юлия Силипицкая:

Это третий?

Михаил Ботников:

Это третий раз, да. В этом году самый лучший. Мы не проиграли ни одного матча, и у нас очень хорошая разница между забитыми и пропущенными. Юлия Силипицкая:

Они вас удивили? Михаил Ботников:

Мы видели, что ребята постоянно прогрессируют. И команда, которая сейчас, – это дружный сплоченный коллектив. Мы все объединены одной целью. Мы вместе живем... Юлия Силипицкая:

Цель, пожалуйста. Михаил Ботников:

На чемпионате мира в лидерах быть. Юлия Силипицкая:

А у вас в лидерах первое-восьмое? Михаил Ботников:

Нет, мы амбициозны. Первое-третье место. Иван Константинов:

Костяк у нас, когда Нико пришел, уже определен. Человек 10, которые не меняются уже. Михаил Ботников:

А сколько в команде вызывается на соревнования? Иван Константинов:

Всего 15, но на соревнования 12 едут. Юлия Силипицкая:

То есть 10 – костяк, 5 – пытаются зайти? Иван Константинов:

Пытаются, но ребята молодые, стараются. Юлия Силипицкая:

А молодые это сколько? 20? Иван Константинов:

21. Юлия Силипицкая:

И что, ни одного 30-летнего? Иван Константинов:

Молодые, а есть и старые. Юлия Силипицкая:

Старые! В 30 лет старые! Вы понимали, что вы действительно можете побеждать, идти без проигрышей? Или это фортуна, раз, и поцеловала вас? Иван Константинов:

Фортуну нужно заслужить. Трудом, потом. И только тогда она тебе поможет. Значит, где-то заслужили. «Иногда дает в тык». Какой он, главный тренер сборной? Юлия Силипицкая:

Вернемся к Альварадо. Он тренер жесткий? Или все-таки он тактик, стратег?

Иван Константинов:

Может и жестко, видит, что расслабились, иногда дает в тык. Когда надо расслабиться – спокойно, хи-хи, ха-ха. Он любит посмеяться. Юлия Силипицкая:

Когда жеребьевка состоялась и вы попали свою группу, были ли те команды, на которые сказали: ой, тяжковато нам будет? Михаил Ботников:

Те команды, которые приезжают на отбор на чемпионат мира, они все сильные. И сейчас мы даже в целом с ребятами обменивались после этапа в Баку, уровень команд очень подрос. И от каждой из команд можно чего-то ожидать. Команды сильные, поэтому на любую игру мы настраиваемся как на серьезного соперника. Нет проходных команд. Юлия Силипицкая:

Вы привезли с собой кубок. Четыре команды получили. Это те, кто будет в основе играть. Это впервые такое? Михаил Ботников:

Я дополню Ваню, что участвовало 20 команд. Из 20 команд выходили только 4. Юлия Силипицкая:

По одной из группы? Михаил Ботников:

Да, в целом от Европы участвовало 20 команд, 4 только выходили на финальную часть чемпионата мира. И вот сборная Беларуси – первая команда, которая вышла в финальную часть чемпионата мира. И кубок ребятам вручили за то, что они отобрались на финальную часть чемпионата мира. Юлия Силипицкая:

Будет ли это мотивацией для внутренних чемпионатов? Михаил Ботников:

Мы планируем, когда у нас будут этапы чемпионата Республики Беларусь, кубок с собой брать. Тот, кто хочет сфотографироваться, конечно. Юлия Силипицкая:

У всех есть возможность пробиться в элиту как в белорусскую, а у вас теперь национальная команда, так и в мировую. Перед Альварадо вы на этот год поставили задачу в январе? Михаил Ботников:

У нас два основных соревнования. Это отбор на чемпионат мира и Лига Европы, аналог чемпионата Европы. Поэтому, что касается отбора на чемпионат мира, безусловно, стояла задача отобраться в финал чемпионата мира. Юлия Силипицкая:

Зато как получилось-то. Михаил Ботников:

Да. А то, что касается Лиги Европы, – это победа. «Прошли катком, победили. И все»

Юлия Силипицкая:

Вань, впечатлениями поделись, поскольку ты один делегировал от команды, шла такая победная серия. Там тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Или в такой жесткий тоже настрой: классно, ребята, победа наша. Что у вас было там, внутри? Иван Константинов:

Приехали все готовые, злые. Соскучились по международным соревнованиям, прошли катком, победили. И все. Юлия Силипицкая:

Катком всех закатали. Ощущения на основу теперь остались такие же победные. Иван Константинов:

Ну, конечно, думаю, все сборные боятся с нами играть. И, думаю, за тройку должны цепляться. У нас уже команда опытная, все прошли по два чемпионата мира. Пора уже, пора. Юлия Силипицкая:

У же пора что-то делать, в конце-то концов! Иван Константинов:

Пора медаль везти. Есть ли ограничения в спорте из-за санкций? Юлия Силипицкая:

Сейчас белорусский и российский спорт претерпевает такие сложности. Насколько в пляжном футболе эти сложности вы ощутили на себе? Михаил Ботников:

В прошлом году, несмотря на то, что мы проводили переговоры, нас все-таки не пригласили на международные соревнования. Юлия Силипицкая:

То есть был год без выездов?

Михаил Ботников:

Нет, ну несмотря на это мы понимали, что и задача была, стояла. И главой государства была поставлена, и министром спорта, и в Национальном олимпийском комитете нас ориентировали на то, чтобы ассоциации принимали максимальны меры, чтобы ребята продолжали играть. Юлия Силипицкая:

Чего вам это стоило? Михаил Ботников:

Определенного труда стоило, нам приходилось договариваться. Да, это были товарищеские матчи, турниры. Но ребята продолжали тренироваться, участвовать. Ну и в этом году мы благодарны Международной федерации пляжного футбола, которая несмотря ни на что приняла решение и пригласила национальную сборную Республики Беларусь. Для участия в отборе на чемпионат мира создала очень комфортные условия. Юлия Силипицкая:

Значит, адекватные люди. Михаил Ботников:

Да, да. И мы беседовали в период проведения соревнований БСПФ, поблагодарили их за принятое решение. Ребята общались с игроками других команд. И мы видим, что на уровне игроков, тренеров очень хорошие отношения. Юлия Силипицкая:

Хотела спросить, если у вас тренерский штаб? Михаил Ботников:

Развитие пляжного футбола в Беларуси невозможно без наличия тренеров – граждан Республики Беларусь. Поэтому мы очень заинтересованы, периодически с Нико, во-первых, он семинары проводит с тренерами, которые работают с командами, которые участвуют в чемпионате Республики Беларусь. Плюс мы в тренерский штаб периодически вводим наших тренеров, чтобы они набрались опыта и в дальнейшем развивали пляжный футбол. Иван Константинов:

Хотелось бы больше профессиональных клубов. У нас, наверное, один, который более или менее, это ЦОР, Могилев. Юлия Силипицкая:

В котором ты, в общем-то, и играл. Иван Константинов:

Да. Ну а так, в принципе, в этот год вообще ЧБ очень сильный, приехало очень много легионеров российских. И они уровень подняли. Михаил Ботников:

Здесь я с Ваней соглашусь, что чем больше у нас появится профессиональных клубов, где игроки не будут совмещать пляжный футбол с игрой в какой-то другой футбол, а профессионально заниматься.

Юлия Силипицкая:

Я думала, вы скажите на заводе работать. Михаил Ботников:

Тем выше будет их уровень, тем меньше мы будем зависеть. И уровень чемпионата не будет зависеть от легионеров. И в целом будет развитие пляжного футбола. «Выиграть чемпионат Беларуси». О ближайших целях сборной Юлия Силипицкая:

Цели ближайшие. Иван Константинов:

Выиграть чемпионат Беларуси в ближайшее время, ближайшие – чемпионат Европы, задачу никто не отменял. Юлия Силипицкая:

Когда отправитесь? Иван Константинов:

В сентябре, наверное. Но чемпионат мира – самое главное. И Игры стран СНГ еще. Тоже надо забирать. Юлия Силипицкая:

Заберем Игры стран СНГ? Иван Константинов:

Надеюсь, да.