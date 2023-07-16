«Прошли катком и победили». Как наши футболисты-пляжники пробились на ЧМ? Рассказали Иван Константинов и Михаил Ботников

Новости Беларуси. На белорусском мультифоруме футболисты пляжники представят страну национальной командой. Накануне парни Николаса Альварадо успешно завершили мировую квалификацию. Они получили путевку в финал и большой кубок, с которым пожаловали в программу «Спорттаймер» на СТВ.
У нас в студии председатель Михаил Ботников и капитан Иван Константинов.
Где и как тренируется команда?
Юлия Силипицкая, СТВ:
А сколько ваши тренировки длятся?
Иван Константинов, капитан национальной команды Беларуси по пляжному футболу:
Часа два в среднем.
Юлия Силипицкая:
Вообще, говорят, что футболистам не хватает выносливости (это я про классических), а у вас как с этой выносливостью-то?
Иван Константинов:
Без выносливости по песку ты бы не мог бегать.
Юлия Силипицкая:
То есть вы все там парни выносливые?
Иван Константинов:
Первый час ты уделяешь время как раз таки скоростно-силовым, выносливости. Потом уже идут удары, игры.
Юлия Силипицкая:
А есть вам где играть-то? Пляжный футбол. У нас страна не морей.
Иван Константинов:
Есть стадион у нас в Витебске.
Юлия Силипицкая:
С песочком? А качество песка чувствуется?
Михаил Ботников, председатель Белорусской федерации пляжного футбола:
Да, ребята чувствуют качество песка. Когда приезжаем иногда, на какой-то стадион идем, они говорят: вот, здесь песок хороший, легкий, а здесь песок сложнее. С вязкостью песка.
Иван Константинов:
У нас в Беларуси, наверное, везде классные стадионы. Именно с хорошим песком.
Как белорусы заполучили тренера-иностранца?
Юлия Силипицкая:
Почему у нашей команды национальной тренер-иностранец? И как вы его заполучили?
Михаил Ботников:
Встал вопрос кого взять, поэтому мы обратились в БСПФ. Они нам порекомендовали.
Иван Константинов:
Два бразильца было.
Михаил Ботников:
Да, а после них уже пришел Нико. Мы к нему прикипели, и он к нам.
Иван Константинов:
Человек очень хороший.
Юлия Силипицкая:
То есть вы реально играли против него раньше?
Иван Константинов:
Конечно.
Михаил Ботников:
В то время Нико еще играл, поэтому, да, они играли против него.
Юлия Силипицкая:
И какой у него футбол был на тот момент? Агрессивный или такой хитрый?
Иван Константинов:
Да, такой жесткий. И сказать мог, и ударить.
Юлия Силипицкая:
По-русски?
Иван Константинов:
По-испански.
Михаил Ботников:
Он был великолепным футболистом. И как в любом виде спорта, когда перед тобой человек, который в этом виде спорта, которым ты занимаешься, достиг хороших результатов, конечно, у тебя к нему уважение и почет.
«Мы не проиграли ни одного матча»
Юлия Силипицкая:
Когда ребята поехали на квалификацию, вы как-то обозначали им их цели и задачи или они понимали, что они едут за победой? Или это было неожиданностью?
Михаил Ботников:
Уже два раза мы отбирались на чемпионат мира, это 2019 и 2021 год.
Юлия Силипицкая:
Это третий?
Михаил Ботников:
Это третий раз, да. В этом году самый лучший. Мы не проиграли ни одного матча, и у нас очень хорошая разница между забитыми и пропущенными.
Юлия Силипицкая:
Они вас удивили?
Михаил Ботников:
Мы видели, что ребята постоянно прогрессируют. И команда, которая сейчас, – это дружный сплоченный коллектив. Мы все объединены одной целью. Мы вместе живем...
Юлия Силипицкая:
Цель, пожалуйста.
Михаил Ботников:
На чемпионате мира в лидерах быть.
Юлия Силипицкая:
А у вас в лидерах первое-восьмое?
Михаил Ботников:
Нет, мы амбициозны. Первое-третье место.
Иван Константинов:
Костяк у нас, когда Нико пришел, уже определен. Человек 10, которые не меняются уже.
Михаил Ботников:
А сколько в команде вызывается на соревнования?
Иван Константинов:
Всего 15, но на соревнования 12 едут.
Юлия Силипицкая:
То есть 10 – костяк, 5 – пытаются зайти?
Иван Константинов:
Пытаются, но ребята молодые, стараются.
Юлия Силипицкая:
А молодые это сколько? 20?
Иван Константинов:
21.
Юлия Силипицкая:
И что, ни одного 30-летнего?
Иван Константинов:
Молодые, а есть и старые.
Юлия Силипицкая:
Старые! В 30 лет старые! Вы понимали, что вы действительно можете побеждать, идти без проигрышей? Или это фортуна, раз, и поцеловала вас?
Иван Константинов:
Фортуну нужно заслужить. Трудом, потом. И только тогда она тебе поможет. Значит, где-то заслужили.
«Иногда дает в тык». Какой он, главный тренер сборной?
Юлия Силипицкая:
Вернемся к Альварадо. Он тренер жесткий? Или все-таки он тактик, стратег?
Иван Константинов:
Может и жестко, видит, что расслабились, иногда дает в тык. Когда надо расслабиться – спокойно, хи-хи, ха-ха. Он любит посмеяться.
Юлия Силипицкая:
Когда жеребьевка состоялась и вы попали свою группу, были ли те команды, на которые сказали: ой, тяжковато нам будет?
Михаил Ботников:
Те команды, которые приезжают на отбор на чемпионат мира, они все сильные. И сейчас мы даже в целом с ребятами обменивались после этапа в Баку, уровень команд очень подрос. И от каждой из команд можно чего-то ожидать. Команды сильные, поэтому на любую игру мы настраиваемся как на серьезного соперника. Нет проходных команд.
Юлия Силипицкая:
Вы привезли с собой кубок. Четыре команды получили. Это те, кто будет в основе играть. Это впервые такое?
Михаил Ботников:
Я дополню Ваню, что участвовало 20 команд. Из 20 команд выходили только 4.
Юлия Силипицкая:
По одной из группы?
Михаил Ботников:
Да, в целом от Европы участвовало 20 команд, 4 только выходили на финальную часть чемпионата мира. И вот сборная Беларуси – первая команда, которая вышла в финальную часть чемпионата мира. И кубок ребятам вручили за то, что они отобрались на финальную часть чемпионата мира.
Юлия Силипицкая:
Будет ли это мотивацией для внутренних чемпионатов?
Михаил Ботников:
Мы планируем, когда у нас будут этапы чемпионата Республики Беларусь, кубок с собой брать. Тот, кто хочет сфотографироваться, конечно.
Юлия Силипицкая:
У всех есть возможность пробиться в элиту как в белорусскую, а у вас теперь национальная команда, так и в мировую. Перед Альварадо вы на этот год поставили задачу в январе?
Михаил Ботников:
У нас два основных соревнования. Это отбор на чемпионат мира и Лига Европы, аналог чемпионата Европы. Поэтому, что касается отбора на чемпионат мира, безусловно, стояла задача отобраться в финал чемпионата мира.
Юлия Силипицкая:
Зато как получилось-то.
Михаил Ботников:
Да. А то, что касается Лиги Европы, – это победа.
«Прошли катком, победили. И все»
Юлия Силипицкая:
Вань, впечатлениями поделись, поскольку ты один делегировал от команды, шла такая победная серия. Там тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Или в такой жесткий тоже настрой: классно, ребята, победа наша. Что у вас было там, внутри?
Иван Константинов:
Приехали все готовые, злые. Соскучились по международным соревнованиям, прошли катком, победили. И все.
Юлия Силипицкая:
Катком всех закатали. Ощущения на основу теперь остались такие же победные.
Иван Константинов:
Ну, конечно, думаю, все сборные боятся с нами играть. И, думаю, за тройку должны цепляться. У нас уже команда опытная, все прошли по два чемпионата мира. Пора уже, пора.
Юлия Силипицкая:
У же пора что-то делать, в конце-то концов!
Иван Константинов:
Пора медаль везти.
Есть ли ограничения в спорте из-за санкций?
Юлия Силипицкая:
Сейчас белорусский и российский спорт претерпевает такие сложности. Насколько в пляжном футболе эти сложности вы ощутили на себе?
Михаил Ботников:
В прошлом году, несмотря на то, что мы проводили переговоры, нас все-таки не пригласили на международные соревнования.
Юлия Силипицкая:
То есть был год без выездов?
Михаил Ботников:
Нет, ну несмотря на это мы понимали, что и задача была, стояла. И главой государства была поставлена, и министром спорта, и в Национальном олимпийском комитете нас ориентировали на то, чтобы ассоциации принимали максимальны меры, чтобы ребята продолжали играть.
Юлия Силипицкая:
Чего вам это стоило?
Михаил Ботников:
Определенного труда стоило, нам приходилось договариваться. Да, это были товарищеские матчи, турниры. Но ребята продолжали тренироваться, участвовать. Ну и в этом году мы благодарны Международной федерации пляжного футбола, которая несмотря ни на что приняла решение и пригласила национальную сборную Республики Беларусь. Для участия в отборе на чемпионат мира создала очень комфортные условия.
Юлия Силипицкая:
Значит, адекватные люди.
Михаил Ботников:
Да, да. И мы беседовали в период проведения соревнований БСПФ, поблагодарили их за принятое решение. Ребята общались с игроками других команд. И мы видим, что на уровне игроков, тренеров очень хорошие отношения.
Юлия Силипицкая:
Хотела спросить, если у вас тренерский штаб?
Михаил Ботников:
Развитие пляжного футбола в Беларуси невозможно без наличия тренеров – граждан Республики Беларусь. Поэтому мы очень заинтересованы, периодически с Нико, во-первых, он семинары проводит с тренерами, которые работают с командами, которые участвуют в чемпионате Республики Беларусь. Плюс мы в тренерский штаб периодически вводим наших тренеров, чтобы они набрались опыта и в дальнейшем развивали пляжный футбол.
Иван Константинов:
Хотелось бы больше профессиональных клубов. У нас, наверное, один, который более или менее, это ЦОР, Могилев.
Юлия Силипицкая:
В котором ты, в общем-то, и играл.
Иван Константинов:
Да. Ну а так, в принципе, в этот год вообще ЧБ очень сильный, приехало очень много легионеров российских. И они уровень подняли.
Михаил Ботников:
Здесь я с Ваней соглашусь, что чем больше у нас появится профессиональных клубов, где игроки не будут совмещать пляжный футбол с игрой в какой-то другой футбол, а профессионально заниматься.
Юлия Силипицкая:
Я думала, вы скажите на заводе работать.
Михаил Ботников:
Тем выше будет их уровень, тем меньше мы будем зависеть. И уровень чемпионата не будет зависеть от легионеров. И в целом будет развитие пляжного футбола.
«Выиграть чемпионат Беларуси». О ближайших целях сборной
Юлия Силипицкая:
Цели ближайшие.
Иван Константинов:
Выиграть чемпионат Беларуси в ближайшее время, ближайшие – чемпионат Европы, задачу никто не отменял.
Юлия Силипицкая:
Когда отправитесь?
Иван Константинов:
В сентябре, наверное. Но чемпионат мира – самое главное. И Игры стран СНГ еще. Тоже надо забирать.
Юлия Силипицкая:
Заберем Игры стран СНГ?
Иван Константинов:
Надеюсь, да.
Михаил Ботников:
На сегодня часть команд мы знаем, и нюанс в том состоит, что в отличие от других видов спорта кампании будут проходить на уровне национальных команд. На сегодня мы получили ответ от национальных сборных Российской Федерации, Египта, Омана, Азербайджана, Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов.
Юлия Силипицкая:
Ого! Легко не будет, Иван!
Иван Константинов:
Практически чемпионат мира.