В чём белорусская сборная по пляжному футболу превосходит бразильцев – рассказал председатель федерации

Сборная Беларуси по пляжному футболу победила в матчевой встрече в Иране, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Подопечные Николаса Альварадо проходили учебно-тренировочный сбор и проэкзаменовали местных. Победили. Кстати, сборная Ирана находится на 12-й позиции в мире. А пляжный футбол один из немногих видов спорта, где нам позволили выступать на всех международных турнирах. Теперь парни готовятся ко II Играм СНГ, которые примет Минск летом, и к квалификации чемпионата мира. Хороший повод поговорить о сборной с главными пляжниками. Поскольку Альварадо пока не прибыл в Минск, у нас в гостях председатель Белорусской федерации пляжного футбола Михаил Ботников. Когда и где откроют новую площадку для пляжного футбола?

Михаил Ботников, председатель Белорусской федерации пляжного футбола:

В этом году начнется строительство крытого манежа первого в Республике Беларусь. Юлия Силипицкая, СТВ:

Да вы что, а где? Михаил Ботников:

На территории СОК «Олимпийский». В целом по республике порядка 16 площадок. Юлия Силипицкая:

Крытых? Михаил Ботников:

Нет, для занятий пляжными видами спорта. А крытых, если это можно назвать, есть в районе Уручья ангар, туда не вбиться, несмотря на то, что там условия не аховые. А теперь будет для всех: и футболистов, и волейболистов, и теннисистов, и гандболистов. Пока закончены работы по согласованию проектно-сметной документации, я думаю, где-то летом будет заложен камень и начнется строительство. Юлия Силипицкая:

Сколько на строительство уйдет времени? Михаил Ботников:

Со следующего года, думаю, откроем. Самое главное, что это будет толчком для увеличения массовости. У нас многие ребята, которые летом выступают в командах по пляжному футболу, зимой в мини-футбол уходят. А так мечта есть, конечно, очень большая. Чтобы в каждом футбольном клубе, это был эпицентр развития футбола. Не только большого, но и мини-футбола была команда. Юлия Силипицкая:

То есть вы хотите сделать систему при каждом клубе: большой футбол, мини-футбол и пляжный футбол? Михаил Ботников:

Конечно. Юлия Силипицкая:

А почему вы проигрываете в наборе? Михаил Ботников:

Мы проигрываем, потому что сезонность. Нам очень тяжело. Мальчик вырос, у кого-то сложилось, он пошел в большой футбол. У них все хорошо, они играют фактически целый год. У них там месяц-два может быть отдых. Мини-футбол тоже играет практически круглый год, потому что есть площадки крытые, могут играть круглогодично. Пляжный футбол – увы. В каком возрасте можно отдать ребенка в спорт?

Юлия Силипицкая:

А у вас есть детские группы, то есть вы набираете именно детей? Михаил Ботников:

Да, у нас проводится чемпионат Республики Беларусь среди детских команд, у нас есть центры по детскому футболу. Юлия Силипицкая:

А с какого возраста набираете? Михаил Ботников:

Туда – с детства. Юлия Силипицкая:

То есть в 5 лет или 10 лет? Михаил Ботников:

В 5 лет еще нельзя заниматься. Юлия Силипицкая:

В 5 лет еще рано, а 10 уже поздно? Михаил Ботников:

Нет, 10 нормально, почему. Юлия Силипицкая:

То есть кому 10 лет сейчас могут заходить? Михаил Ботников:

Могут, да. Юлия Силипицкая:

Платно?

Михаил Ботников:

Есть группы платные, есть бесплатные. Бесплатно, это где ДЮШКи есть, например, ЦОР Могилев. На сегодня единственный в Республике Беларусь, где есть группы детей. Юлия Силипицкая:

То есть только там? Если хочешь в пляжный футбол – значит, в Могилев. Михаил Ботников:

Да. Если профессионально – в Могилев. Юлия Силипицкая:

Поэтому они и чемпионы Беларуси неоднократно. Михаил Ботников:

В Кобрине и Щучине у нас тоже дети занимаются. Юлия Силипицкая:

А в Минске? Ждут, пока построится? Михаил Ботников:

На любительском уровне есть, но такого массового пока нет. О дефиците тренеров и стадионов Юлия Силипицкая:

Просматривая от чемпионата к чемпионату одни и те же, в общем-то. Как это изменить? Опять погода?

Михаил Ботников:

Погода и стадион, конечно. Если есть город и там нет стадиона для занятий пляжными видами спорта, конечно, как будет кто-то заниматься? В Молодечно построили ко вторым Европейским играм стадион по пляжным видам спорта, там уже потихонечку втягиваются, появляются. Юлия Силипицкая:

А откуда песок, из наших карьеров? Михаил Ботников:

Да, да. Юлия Силипицкая:

А он какой-то особенный? Михаил Ботников:

Конечно, есть определенные требования, какими должны быть дифракция и его чистота. Плюс санитарно-эпидемиологические. Юлия Силипицкая:

Дефицита в песке нет, а в чем есть дефицит в вашем виде спорта? Михаил Ботников:

Дефицит – тренера. Поскольку не очень много клубов, в основном они носят не профессиональный, а любительский характер. Поэтому тренерские кадры – это у нас проблема. Юлия Силипицкая:

И как решать будете? Михаил Ботников:

На сегодня мы на базе БГУФК, пока ознакомительный курс. Наш главный тренер национальной сборной проводит занятия. Юлия Силипицкая:

На русском?

Михаил Ботников:

С переводчиком, конечно. Рассказывает какие-то базовые вещи. И следующий шаг – формирование полноценной программы по подготовке тренеров. У нас есть национальная сборная ребята, которые уже возрастные. Мы очень надеемся, что когда они закончат свою большую спортивную жизнь… Они уже сейчас уделяют внимание и приобретают навыки тренерской работы с детьми. Юлия Силипицкая:

Или они уже настроены на главного тренера, подсиживают? Михаил Ботников:

Работаем мы в этом направлении. Юлия Силипицкая:

Даже метит кто-то, ух ты! Здоровая конкуренция. Михаил Ботников:

Да, а почему нет? Надо своего специалиста. Надо, чтобы был наш, белорусский тренер. Кто болеет за пляжников и как в спорте появились девушки? Юлия Силипицкая:

Слушайте, а у вас женщины появились в вашем футболе? Михаил Ботников:

Да, мы после долгого перерыва, в прошлом году нам удалось перезапустить нашу работу с девчонками. Пока это, конечно, не национальная сборная. Юлия Силипицкая:

А кто они?

Михаил Ботников:

Сборная команда. Юлия Силипицкая:

А откуда пришли? Михаил Ботников:

В основном «Бобруйчанка». Юлия Силипицкая:

Неужели это под силу девочкам? Мне кажется, это какая-то ситуация страшная. Михаил Ботников:

Нет, девчонки молодцы, стараются. Юлия Силипицкая:

Кто ваши болельщики? Михаил Ботников:

Мы стараемся проводить игры в тех регионах, где у нас развивается пляжный футбол. И зрители приходят посмотреть на внука, на сына, на брата. Чем наша сборная превосходит бразильцев? Юлия Силипицкая:

То есть все пока родственные связи. А мы отличаемся на международной арене каким-то своим стилем?

Михаил Ботников:

Да. Мы отличаемся. Если в технике мы проигрываем бразильцам, мы все знаем прекрасно, есть такое выражение, что родились с мячом и сразу на футбольном поле, то у нас команда все-таки скоростно-силовая. Мы берем организованностью, скоростью и силой. Вот это три составляющий нашего успеха. Юлия Силипицкая:

Понятно, то есть бразильцы неорганизованные? Михаил Ботников:

Мы лучше. Юлия Силипицкая:

По крайней мере, иранцев так точно. Я так понимаю, что мы успешно провели сбор сейчас, матчевую встречу, она была не одна. Михаил Ботников:

Да. Сборы у нас проходили с 25 февраля по 5 марта. В рамках учебно-тренировочного сбора мы провели три контрольные товарищеские игры. Юлия Силипицкая:

Меня интересует квалификация – 2024. Михаил Ботников:

Для начала нужно получить приглашение. К сожалению, мы его на сегодня не получили. Юлия Силипицкая:

То есть мы готовимся. Михаил Ботников:

От Всемирной организации футбола у нас приглашения нет. Мы направили им письмо, провели переговоры с работниками отдела ФИФА по взаимодействию с европейскими конфедерациями футбола. Но пока приглашений нет. Юлия Силипицкая:

II Игры СНГ. Какие задачи стоят перед нашей сборной? Михаил Ботников:

Задача выигрывать, быть в призерах. Юлия Силипицкая:

А другое?