В чём белорусская сборная по пляжному футболу превосходит бразильцев – рассказал председатель федерации

Сборная Беларуси по пляжному футболу победила в матчевой встрече в Иране, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Подопечные Николаса Альварадо проходили учебно-тренировочный сбор и проэкзаменовали местных. Победили. Кстати, сборная Ирана находится на 12-й позиции в мире. А пляжный футбол один из немногих видов спорта, где нам позволили выступать на всех международных турнирах. Теперь парни готовятся ко II Играм СНГ, которые примет Минск летом, и к квалификации чемпионата мира. Хороший повод поговорить о сборной с главными пляжниками.
Поскольку Альварадо пока не прибыл в Минск, у нас в гостях председатель Белорусской федерации пляжного футбола Михаил Ботников.
Когда и где откроют новую площадку для пляжного футбола?
Михаил Ботников, председатель Белорусской федерации пляжного футбола:
В этом году начнется строительство крытого манежа первого в Республике Беларусь.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Да вы что, а где?
Михаил Ботников:
На территории СОК «Олимпийский». В целом по республике порядка 16 площадок.
Юлия Силипицкая:
Крытых?
Михаил Ботников:
Нет, для занятий пляжными видами спорта. А крытых, если это можно назвать, есть в районе Уручья ангар, туда не вбиться, несмотря на то, что там условия не аховые. А теперь будет для всех: и футболистов, и волейболистов, и теннисистов, и гандболистов. Пока закончены работы по согласованию проектно-сметной документации, я думаю, где-то летом будет заложен камень и начнется строительство.
Юлия Силипицкая:
Сколько на строительство уйдет времени?
Михаил Ботников:
Со следующего года, думаю, откроем. Самое главное, что это будет толчком для увеличения массовости. У нас многие ребята, которые летом выступают в командах по пляжному футболу, зимой в мини-футбол уходят. А так мечта есть, конечно, очень большая. Чтобы в каждом футбольном клубе, это был эпицентр развития футбола. Не только большого, но и мини-футбола была команда.
Юлия Силипицкая:
То есть вы хотите сделать систему при каждом клубе: большой футбол, мини-футбол и пляжный футбол?
Михаил Ботников:
Конечно.
Юлия Силипицкая:
А почему вы проигрываете в наборе?
Михаил Ботников:
Мы проигрываем, потому что сезонность. Нам очень тяжело. Мальчик вырос, у кого-то сложилось, он пошел в большой футбол. У них все хорошо, они играют фактически целый год. У них там месяц-два может быть отдых. Мини-футбол тоже играет практически круглый год, потому что есть площадки крытые, могут играть круглогодично. Пляжный футбол – увы.
В каком возрасте можно отдать ребенка в спорт?
Юлия Силипицкая:
А у вас есть детские группы, то есть вы набираете именно детей?
Михаил Ботников:
Да, у нас проводится чемпионат Республики Беларусь среди детских команд, у нас есть центры по детскому футболу.
Юлия Силипицкая:
А с какого возраста набираете?
Михаил Ботников:
Туда – с детства.
Юлия Силипицкая:
То есть в 5 лет или 10 лет?
Михаил Ботников:
В 5 лет еще нельзя заниматься.
Юлия Силипицкая:
В 5 лет еще рано, а 10 уже поздно?
Михаил Ботников:
Нет, 10 нормально, почему.
Юлия Силипицкая:
То есть кому 10 лет сейчас могут заходить?
Михаил Ботников:
Могут, да.
Юлия Силипицкая:
Платно?
Михаил Ботников:
Есть группы платные, есть бесплатные. Бесплатно, это где ДЮШКи есть, например, ЦОР Могилев. На сегодня единственный в Республике Беларусь, где есть группы детей.
Юлия Силипицкая:
То есть только там? Если хочешь в пляжный футбол – значит, в Могилев.
Михаил Ботников:
Да. Если профессионально – в Могилев.
Юлия Силипицкая:
Поэтому они и чемпионы Беларуси неоднократно.
Михаил Ботников:
В Кобрине и Щучине у нас тоже дети занимаются.
Юлия Силипицкая:
А в Минске? Ждут, пока построится?
Михаил Ботников:
На любительском уровне есть, но такого массового пока нет.
О дефиците тренеров и стадионов
Юлия Силипицкая:
Просматривая от чемпионата к чемпионату одни и те же, в общем-то. Как это изменить? Опять погода?
Михаил Ботников:
Погода и стадион, конечно. Если есть город и там нет стадиона для занятий пляжными видами спорта, конечно, как будет кто-то заниматься? В Молодечно построили ко вторым Европейским играм стадион по пляжным видам спорта, там уже потихонечку втягиваются, появляются.
Юлия Силипицкая:
А откуда песок, из наших карьеров?
Михаил Ботников:
Да, да.
Юлия Силипицкая:
А он какой-то особенный?
Михаил Ботников:
Конечно, есть определенные требования, какими должны быть дифракция и его чистота. Плюс санитарно-эпидемиологические.
Юлия Силипицкая:
Дефицита в песке нет, а в чем есть дефицит в вашем виде спорта?
Михаил Ботников:
Дефицит – тренера. Поскольку не очень много клубов, в основном они носят не профессиональный, а любительский характер. Поэтому тренерские кадры – это у нас проблема.
Юлия Силипицкая:
И как решать будете?
Михаил Ботников:
На сегодня мы на базе БГУФК, пока ознакомительный курс. Наш главный тренер национальной сборной проводит занятия.
Юлия Силипицкая:
На русском?
Михаил Ботников:
С переводчиком, конечно. Рассказывает какие-то базовые вещи. И следующий шаг – формирование полноценной программы по подготовке тренеров. У нас есть национальная сборная ребята, которые уже возрастные. Мы очень надеемся, что когда они закончат свою большую спортивную жизнь… Они уже сейчас уделяют внимание и приобретают навыки тренерской работы с детьми.
Юлия Силипицкая:
Или они уже настроены на главного тренера, подсиживают?
Михаил Ботников:
Работаем мы в этом направлении.
Юлия Силипицкая:
Даже метит кто-то, ух ты! Здоровая конкуренция.
Михаил Ботников:
Да, а почему нет? Надо своего специалиста. Надо, чтобы был наш, белорусский тренер.
Кто болеет за пляжников и как в спорте появились девушки?
Юлия Силипицкая:
Слушайте, а у вас женщины появились в вашем футболе?
Михаил Ботников:
Да, мы после долгого перерыва, в прошлом году нам удалось перезапустить нашу работу с девчонками. Пока это, конечно, не национальная сборная.
Юлия Силипицкая:
А кто они?
Михаил Ботников:
Сборная команда.
Юлия Силипицкая:
А откуда пришли?
Михаил Ботников:
В основном «Бобруйчанка».
Юлия Силипицкая:
Неужели это под силу девочкам? Мне кажется, это какая-то ситуация страшная.
Михаил Ботников:
Нет, девчонки молодцы, стараются.
Юлия Силипицкая:
Кто ваши болельщики?
Михаил Ботников:
Мы стараемся проводить игры в тех регионах, где у нас развивается пляжный футбол. И зрители приходят посмотреть на внука, на сына, на брата.
Чем наша сборная превосходит бразильцев?
Юлия Силипицкая:
То есть все пока родственные связи. А мы отличаемся на международной арене каким-то своим стилем?
Михаил Ботников:
Да. Мы отличаемся. Если в технике мы проигрываем бразильцам, мы все знаем прекрасно, есть такое выражение, что родились с мячом и сразу на футбольном поле, то у нас команда все-таки скоростно-силовая. Мы берем организованностью, скоростью и силой. Вот это три составляющий нашего успеха.
Юлия Силипицкая:
Понятно, то есть бразильцы неорганизованные?
Михаил Ботников:
Мы лучше.
Юлия Силипицкая:
По крайней мере, иранцев так точно. Я так понимаю, что мы успешно провели сбор сейчас, матчевую встречу, она была не одна.
Михаил Ботников:
Да. Сборы у нас проходили с 25 февраля по 5 марта. В рамках учебно-тренировочного сбора мы провели три контрольные товарищеские игры.
Юлия Силипицкая:
Меня интересует квалификация – 2024.
Михаил Ботников:
Для начала нужно получить приглашение. К сожалению, мы его на сегодня не получили.
Юлия Силипицкая:
То есть мы готовимся.
Михаил Ботников:
От Всемирной организации футбола у нас приглашения нет. Мы направили им письмо, провели переговоры с работниками отдела ФИФА по взаимодействию с европейскими конфедерациями футбола. Но пока приглашений нет.
Юлия Силипицкая:
II Игры СНГ. Какие задачи стоят перед нашей сборной?
Михаил Ботников:
Задача выигрывать, быть в призерах.
Юлия Силипицкая:
А другое?
Михаил Ботников:
А другого не дано. Состав у нас определен, сейчас ключевое, чтобы ребята не получили травмы. И, конечно, наигрывать, наигрывать, наигрывать свою игру.
Юлия Силипицкая:
Какие вы задачи ставите на мировой рейтинг?
Михаил Ботников:
На мировой – мы должны попасть в лидеры. Призеры, в тройку, топ-3, занять минимум третье место.
Подписывайтесь на нас в Telegram!