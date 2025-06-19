Подъем по штурмовой лестнице на четвертый и второй этажи учебной башни – с такой захватывающей дисциплины в Минске стартовали международные соревнования на Кубок Белорусской федерации пожарно-спасательного спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В спортивных мероприятиях участвуют представители Беларуси, Нигерии, России и Чехии. Кульминацией первого дня стало торжественное открытие соревнований. Во время финальных забегов определены сильнейшие среди мужчин и женщин в дисциплине. Победили представители нашей страны, вторые места – у сборных России. Впереди борьба за медали в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, пожарной эстафеты четыре на 100 метров и боевом развертывании.