Я не мог не прийти, потому что Александр Тиханович – целая эпоха, легенда: Леонид Ширин на вечере памяти народного артиста

Новости Беларуси. «Завируха», «Малиновка», «Любви прощальный бал». Это песни, которые навсегда останутся в сердцах белорусов. В эти минуты во Дворце Республики проходит вечер памяти народного артиста Александра Тихановича.

На сцене Большого зала – близкие люди, друзья и коллеги певца. Любимые всеми композиции исполнят Анастасия Тиханович и Ядвига Поплавская, Президентский оркестр Беларуси, ансамбль «Песняры», Ирина Дорофеева, Инна Афанасьева и многие другие, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Леонид Ширин, композитор:

Я не мог не прийти, потому что Александр Тиханович – человек, который помогал молодым, помогал мне в том числе. Целая эпоха, легенда. Я думаю, что белорусы почувствовали этот момент прощания. Пока живы те, кто его помнит, наша обязанность – сделать в честь его памяти что-то, что осталось бы у нас для всех.

Александр Тиханович ушел в самом расцвете творческих сил. Народному артисту было всего 64 года. Для многих молодых исполнителей он стал настоящим наставником.