Интервью участников группы «Da Vinci»: что споют в новогоднюю ночь, как сняли клип на Мадагаскаре и чем ещё запомнился 2017 год
Новый год вот-вот постучится к нам в двери. И, конечно же, наш телеканал по традиции готовит для зрителей праздничные подарки. В 17.20 31 декабря в эфир выйдет новогоднее караоке-шоу «Любимые песни»! Белорусские и мировые хиты прозвучат в живом исполнении. А в 22:55 начнется «Новогодняя ночь на СТВ» с подведением итогов, воспоминаниями и выступлениями.
В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – участники группы «Da Vinci» – Леонид Ширин, Денис Дудинский и Екатерина Раецкая.
Что увидят телезрители в новогоднюю ночь?
Денис Дудинский, участник группы «Da Vinci»:
Это живое исполнение, будет бегущая строчка, чтобы зрители могли тоже подпевать. Поэтому надо смотреть и петь.
Екатерина Раецкая, участница группы «Da Vinci»:
Каждому артисту разрешили выбрать самую любимую песню для души, но важно было, чтобы народ смог подпевать. Поэтому мы выбрали песню «Ты дарила мне розы» «Ночных снайперов» именно в исполнении Дианы Арбениной. Попробовали её немножко интерпретировать с бэндом.
Происходили ли какие-либо интересные курьёзные ситуации во время съёмок?
Денис Дудинский:
На караоке-шоу Екатерина упала. В одном из дублей она почти упала, у неё там был такой сольный танец в проигрыше. И каблук куда-то там попал или подскользнулась, что-то произошло. Я за то, чтобы этот дубль оставили.
Чем запомнился вам этот 2017 год?
Денис Дудинский:
Мы поженились. Мы 4 Новый год будем встречать вместе.
Лёня написал нам хорошую песню, мы с этой мелодией поехали на Мадагаскар. Мы ещё не знали, что это, как она будет называться. С нами поехал наш друг-товарищ Владимир Максимков, набрав кучу всяких гаджетов. Наснимали там материала, намонтировали и вот красиво и душевно получилось.
Екатерина Раецкая:
А потом уже сложились слова, название и сложился travel-клип. Сама песня про романтику, про паруса, океан.
Леонид Ширин, участник группы «Da Vinci»:
Я записал где-то 15-16 песен в этом году. В этом году я записал песню вместе с Дмитрием Колдуном, с Русланом Алехно, с Ядвигой Поплавской и с многими другими артистами. На артистов был урожайный год.
Как вы обычно отмечаете Новый год?
Денис Дудинский:
Исключительно закрывшись ото всех с близкими друзьями, товарищами, кто придёт. Отмечаем только дома, никаких работ.
Екатерина Раецкая:
Либо идём в гости, либо собираемся на нейтральной территории большими компаниями, семьями. Новогодняя ночь просто длинная, всё меняется. В этот раз мы ещё не знаем: мы к кому-то или к нам, но всегда со своей пищей.
Леонид Ширин:
Как получится. Я не загадываю, для меня всегда это открытая история. Позвонят люди и куда-то пригласят, куда-то съездишь. Я к этому празднику отношусь так, чтобы его не планировать. Чем больше чудес всяких, тем лучше, неожиданно.