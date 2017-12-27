Интервью участников группы «Da Vinci»: что споют в новогоднюю ночь, как сняли клип на Мадагаскаре и чем ещё запомнился 2017 год

Новый год вот-вот постучится к нам в двери. И, конечно же, наш телеканал по традиции готовит для зрителей праздничные подарки. В 17.20 31 декабря в эфир выйдет новогоднее караоке-шоу «Любимые песни»! Белорусские и мировые хиты прозвучат в живом исполнении. А в 22:55 начнется «Новогодняя ночь на СТВ» с подведением итогов, воспоминаниями и выступлениями. В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – участники группы «Da Vinci» – Леонид Ширин, Денис Дудинский и Екатерина Раецкая. Что увидят телезрители в новогоднюю ночь? Денис Дудинский, участник группы «Da Vinci»:

Это живое исполнение, будет бегущая строчка, чтобы зрители могли тоже подпевать. Поэтому надо смотреть и петь.

Екатерина Раецкая, участница группы «Da Vinci»:

Каждому артисту разрешили выбрать самую любимую песню для души, но важно было, чтобы народ смог подпевать. Поэтому мы выбрали песню «Ты дарила мне розы» «Ночных снайперов» именно в исполнении Дианы Арбениной. Попробовали её немножко интерпретировать с бэндом.

Происходили ли какие-либо интересные курьёзные ситуации во время съёмок? Денис Дудинский:

На караоке-шоу Екатерина упала. В одном из дублей она почти упала, у неё там был такой сольный танец в проигрыше. И каблук куда-то там попал или подскользнулась, что-то произошло. Я за то, чтобы этот дубль оставили.

Чем запомнился вам этот 2017 год? Денис Дудинский:

Мы поженились. Мы 4 Новый год будем встречать вместе.

Лёня написал нам хорошую песню, мы с этой мелодией поехали на Мадагаскар. Мы ещё не знали, что это, как она будет называться. С нами поехал наш друг-товарищ Владимир Максимков, набрав кучу всяких гаджетов. Наснимали там материала, намонтировали и вот красиво и душевно получилось.

Екатерина Раецкая:

А потом уже сложились слова, название и сложился travel-клип. Сама песня про романтику, про паруса, океан.

Леонид Ширин, участник группы «Da Vinci»:

Я записал где-то 15-16 песен в этом году. В этом году я записал песню вместе с Дмитрием Колдуном, с Русланом Алехно, с Ядвигой Поплавской и с многими другими артистами. На артистов был урожайный год.