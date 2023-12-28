Слова песни написала Мария Захарова. Композитор Леонид Ширин рассказал о проекте «Рождество. В добрый час!»

О главной музыкальной премьере уходящего 2023 года. На днях в Москве прошла презентация российско-белорусского проекта «Рождество. В добрый час!» В его реализации приняли участие известные политические и культурные деятели двух стран.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Леонид Ширин, композитор.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Расскажите подробнее об этом проекте, потому что соавтор необычный. Директор департамента информации и печати МИД России – Мария Захарова. Она представила рождественскую песню. Как появился этот российско-белорусский проект?