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Слова песни написала Мария Захарова. Композитор Леонид Ширин рассказал о проекте «Рождество. В добрый час!»

28 декабря 2023 08:56
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О главной музыкальной премьере уходящего 2023 года. На днях в Москве прошла презентация российско-белорусского проекта «Рождество. В добрый час!» В его реализации приняли участие известные политические и культурные деятели двух стран.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Леонид Ширин, композитор.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Расскажите подробнее об этом проекте, потому что соавтор необычный. Директор департамента информации и печати МИД России – Мария Захарова. Она представила рождественскую песню. Как появился этот российско-белорусский проект?

Слова песни написала Мария Захарова. Композитор Леонид Ширин рассказал о проекте «Рождество. В добрый час!»-1

Леонид Ширин, композитор:
Ко мне каким-то чудесным образом попали стихи Марии Владимировны. Я написал музыку, ей понравилась сама идея, чтобы это спела белорусская певица, мы подобрали Ксению Галецкую. Она спела, так и появился этот проект.

Подробности в видео.

# Белорусская музыка # общество # Леонид Ширин # Ольга Бурлакова # Александр Стасевич # Александра Каштанова

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