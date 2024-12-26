У белорусской анимации большое будущее! Елена Турова рассказала, как создавался мультфильм «Песня Сирин»

Знаковым событием в белорусском мире кино стал недавно вышедший на экраны мультфильм «Песня Сирин», вдохновленный древнеславянскими мифами и фольклором. Этот проект уже назван символом культурного возрождения, одним из способов раскрыть уникальную эстетику стала музыка. Об этом и не только поговорили с гостями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Турова, художественный руководитель студии анимационных фильмов киностудии «Беларусьфильм» и Леонид Ширин, композитор, продюсер.

Юлия Самусенко, ведущая:

Здорово сделана анимация, фоны, орнаменты, кто все это придумал? Как это создавалось?