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У белорусской анимации большое будущее! Елена Турова рассказала, как создавался мультфильм «Песня Сирин»

26 декабря 2024 09:13
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Знаковым событием в белорусском мире кино стал недавно вышедший на экраны мультфильм «Песня Сирин», вдохновленный древнеславянскими мифами и фольклором. Этот проект уже назван символом культурного возрождения, одним из способов раскрыть уникальную эстетику стала музыка. Об этом и не только поговорили с гостями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Турова, художественный руководитель студии анимационных фильмов киностудии «Беларусьфильм» и Леонид Ширин, композитор, продюсер.

Юлия Самусенко, ведущая:
Здорово сделана анимация, фоны, орнаменты, кто все это придумал? Как это создавалось?

У белорусской анимации большое будущее! Елена Турова рассказала, как создавался мультфильм «Песня Сирин»-2

Елена Турова, художественный руководитель студии анимационных фильмов киностудии «Беларусьфильм»:
Об этом можно долго рассказывать, потому что это огромная работа подготовительная. Художник-постановщик Татьяна Удовиченко, человек, который берет на себя самую большую ответственность за то, как будет выглядеть проект, это у нее впервые, сразу вот такая громадина. Это мощный проект. Если вы смотрите результат на экране, вы видите какие-то фантастические пространства, погружаетесь туда. Но надо подумать, что кто-то создал каждую травинку, листочек, цветочек. Материала очень много. Этот материал надо было сделать непохожим на что-то, что уже на массовом рынке существует, потому что мы с этим фильмом претендовали на культурную индивидуальность. Мы первые так плотно обратились к своему национальному коду.

Подробности в видео.

# Кино # Елена Турова # Леонид Ширин

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