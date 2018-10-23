В Беларуси выбрали гимн ІІ Европейских игр. Как его создавали, рассказали авторы

Гимн – есть! Жюри подвело итоги конкурса на создание песен для церемоний открытия и закрытия ІІ Европейских игр, которые пройдут в 2019 году в Беларуси. Старт конкурса был объявлен ещё в июне прошлого года, за время его проведения поступило 18 заявок из Беларуси, Молдовы, Аргентины и Японии.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – композитор, продюсер, автор песни «Winners» – Леонид Ширин и автор слов песни «Winners» – Алексей Ширин.

Какие в такой песне должны быть обязательные пункты?

Леонид Ширин, композитор, продюсер, автор песни «Winners»:

Песня должна быть на европейском музыкальном языке, мне так кажется. Здесь национальные мотивы, в данном случае, мы опустили и действовали, исходя из таких мероприятий, которые мы смотрели, сравнивали, думали, как это делать, на общеевропейской лексике музыкальной.

Алексей, расскажите немного о себе.

Алексей Ширин, автор слов песни «Winners»:

Я уже давно работаю со своим папой, мы писали, в основном, для эстрады белорусской песни. Я писал слова, композитор у нас папа.

Как работается настолько близким родственникам?

Алексей Ширин:

Мы просто работаем давно, у нас отработанный, грубо говоря, механизм и, в принципе, никаких проблем у нас не бывает.

Жюри долго не могло определиться с победителем. Знаете ли вы, почему так происходило?

Алексей Ширин:

Я думаю, что это решили вынести ещё дополнительно на суд зрителей, слушателей, поэтому они были представлены на сайте и там можно было проголосовать за них. Я думаю, что это сделано для того, чтобы упростить своё мнение относительно победителей и песен, которые лидировали.

Кто будет исполнять песню на церемонии открытия и закрытия?

Алексей Ширин:

Демо нашей песни исполнил Кирилл Ермаков и помог мне аранжировать. Нас, в принципе, устраивает это исполнение, а сейчас мы будем слушать то, что нам предложит оргкомитет. Я думаю, что у них есть своё видение, если наши мнения совпадут, мы будем очень рады.

Есть ли у вас какие-то преференции в честь того, что вы написали гимн? У вас есть пропуск на все соревнования? Вы можете выбрать любое место на трибуне?

Алексей Ширин:

Нам бы хотелось, потому что событие очень значимое для нашей страны, и побывать на нем – это большая честь, а тем более услышать свою песню. Мы надеемся, что, может быть, мы пойдём на церемонию открытия.