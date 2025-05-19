Саснович и Дмитрук успешно стартовали в квалификации «Ролан Гаррос»

На парижских кортах началась квалификация второго в сезоне турнира серии «Большого шлема» – открытого чемпионата Франции по теннису. Борьбу за выход в основную сетку начали три белоруски. Две из них идут дальше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кристина Дмитрук, занимающая 221-е место планетарного топа, обыграла китаянку Вэй Сичжа, которая находится на 131-й позиции. Несмотря на значительную разницу в рейтинге, наша спортсменка оставила за собой первый сет с разгромным результатом – 6:1. Она же была сильнее и во второй партии, но одержала победу уже в упорной борьбе – 7:5.

Александра Саснович справилась с россиянкой Татьяной Прозоровой. Наша теннисистка опережает свою визави в рейтинге на 55 пунктов. Во многом это и предопределило исход дуэли. Землячка действовала более уверенно и взяла верх с комфортным преимуществом – 6:4, 6:3. Напомним, чтобы выйти в главный этап, нужно преодолеть три квалификационных барьера.

Ирина Шиманович в первом раунде отбора проиграла австралийской теннисистке Мэддисон Инглис, причем без особой борьбы. Поражение – 1:6, 1:6.

В основе соревнований в столице Франции сыграют две представительницы нашей страны – Арина Соболенко и Виктория Азаренко. Поединки пройдут с 25 мая по 8 июня.