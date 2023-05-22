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Теннис. Белорусы выступают на квалификации «Ролан Гаррос»

22 мая 2023 14:07
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Белорусские теннисистки стартовали на квалификации второго в сезоне турнира «Большого шлема» – открытого чемпионата Франции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Теннис. Белорусы выступают на квалификации «Ролан Гаррос»-1

Успешно провела матч первого круга Кристина Дмитрук. Она смогла обыграть Дафни Мпетши Перрикар – 6:1, 6:3. Отметим, белоруска выступает на Гранд слэме впервые в карьере. А нашей Ольге Говорцовой удача не улыбнулась. Она уступила Лауре Пигосси – 1:6, 3:6 – и зачехлила ракетку.  

Ирина Шиманович в первом круге квалификации встречалась с представительницей Тайваня Джоанной Гарленд и взяла верх со счетом 6:4, 6:0. В следующем круге Шиманович будет противостоять француженке Марго Рувруа. 

# Теннис # Кристина Дмитрук # Ольга Говорцова # Лаура Пигосси # Фотофакт

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