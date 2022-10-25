Кристина Дмитрук вышла в 1/8 финала турнира в Стамбуле

Белоруска Кристина Дмитрук удачно стартовала на теннисном турнире в Стамбуле категории 250. Она благополучно вышла в 1/ 8 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белоруска Кристина Дмитрук удачно стартовала на теннисном турнире в Стамбуле категории 250. Она благополучно вышла в 1/ 8 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В поединке 1/16 финала наша соотечественница была сильней представительницы Украины Анастасии Соболевой – 6:3, 6:1. Следующей соперницей Кристины станет еще одна украинская спортсменка Дарья Лопатецкая.