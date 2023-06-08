Белорус Ивашко проиграл австралийцу Хиджикату на теннисном турнире категории 125

Илья Ивашко не вышел в четвертьфинал турнира категории 125 в английском Сурбитоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче второго круга белорус встречался с представителем Австралии Ринки Хиджиката.

Поединок второго круга сложился не лучшим образом для нашего теннисиста, несмотря на то что игра шла на равных и в обоих сетах соперники добирались до тай-брейков. В серии так называемых теннисных пенальти, к сожалению, удача была на стороне австралийца. Илья Ивашко проиграл матч в двух сетах – 6:7, 6:7.

Кристина Дмитрук также не смогла пробиться в 1/4 финала турнира категории 125 в хорватском Макарска. В поединке второго круга белоруска встречалась с представительницей Египта Маяр Шериф и уступила со счетом 2:6, 4:6.