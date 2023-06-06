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Две белоруски сыграют в квалификации Уимблдона

06 июня 2023 11:49
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Две белоруски сыграют в квалификации старейшего теннисного турнира планеты – Уимблдона. Попробуют выйти в основу Ирина Шиманович и Кристина Дмитрук, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Две белоруски сыграют в квалификации Уимблдона-1

Шиманович на нынешнем гранд-слэме в Париже также начинала с отбора, успешно его прошла и остановилась во втором круге, проиграв нашей же Арине Соболенко. Дмитрук, в свою очередь, замкнула рейтинг квалифаеров. Поэтому ее шансы пробиться в главный турнир невысоки. Состязания в Лондоне начнутся в начале июля.

# Теннис # Кристина Дмитрук # Арина Соболенко

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