Две белоруски сыграют в квалификации Уимблдона

Две белоруски сыграют в квалификации старейшего теннисного турнира планеты – Уимблдона. Попробуют выйти в основу Ирина Шиманович и Кристина Дмитрук, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шиманович на нынешнем гранд-слэме в Париже также начинала с отбора, успешно его прошла и остановилась во втором круге, проиграв нашей же Арине Соболенко. Дмитрук, в свою очередь, замкнула рейтинг квалифаеров. Поэтому ее шансы пробиться в главный турнир невысоки. Состязания в Лондоне начнутся в начале июля.