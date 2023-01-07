Теннис. В финал турнира в Тунисе вышла белоруска Кристина Дмитрук

В финал теннисного турнира вышла белоруска Кристина Дмитрук. Соревнования категории 25, проходят они в тунисском Монастире, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В полуфинальном матче Кристина выиграла у россиянки Марии Тимофеевой – 6:1, 6:2. И теперь в поединке за титул сразится с француженкой Осеан Доден, 121-й ракеткой мира. Отметим, Дмитрук посеяна на этом турнире под 5-м номером, ее соперница имеет первый номер посева.