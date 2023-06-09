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Новости по тегу #Клевета

За клевету можно понести уголовную ответственность. Что говорит закон о распространении сплетен?
09 июня 2023 18:27

За клевету можно понести уголовную ответственность. Что говорит закон о распространении сплетен?

Полагают, что слова, брошенные в соцсети, не приведут к серьёзным последствиям. Что грозит за клевету?
09 июня 2023 17:19

Полагают, что слова, брошенные в соцсети, не приведут к серьёзным последствиям. Что грозит за клевету?

В Беларуси возбуждено более 330 уголовных дел по фактам клеветы и угроз в адрес сотрудников МВД
13 января 2021 10:57

В Беларуси возбуждено более 330 уголовных дел по фактам клеветы и угроз в адрес сотрудников МВД

Брестчанин разместил в интернете ложные сведения о преподавателе Академии МВД. Теперь ему грозит до 3 лет тюрьмы
08 декабря 2020 10:39

Брестчанин разместил в интернете ложные сведения о преподавателе Академии МВД. Теперь ему грозит до 3 лет тюрьмы

19 сентября 2012 08:07

За шутку над президентом Польши в интернете поляк получил 15 месяцев общественных работ

05 июля 2011 16:47

Польский журналист, обвиняемый в клевете в отношении Александра Лукашенко, освобожден из-под стражи в зале суда

03 апреля 2010 16:49

Читинской школьнице грозит штраф до 200 тысяч российских рублей за клевету в интернете

30 марта 2010 14:18

Тимошенко могут привлечь к уголовной ответственности за клевету