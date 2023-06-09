Новости по тегу #Клевета

Журналист польской «Газеты Выборчей» Андрей Почобут приговорен к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения на два года. Судебный процесс по делу журналиста завершился сегодня в суде Ленинского района Гродно.
В Чите СКП РФ расследует уголовное дело, заведенное на 17-летнюю школьницу за клевету и распространении на интернет-сайте сведений о частной жизни одноклассницы, сообщил в субботу представитель ведомства.
Бывшего премьер-министра Украины, лидера БЮТ Юлию Тимошенко могут привлечь к уголовной ответственности за клевету. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев.
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