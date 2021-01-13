В Беларуси возбуждено более 330 уголовных дел по фактам клеветы и угроз в адрес сотрудников МВД

Новости Беларуси. Более 330 уголовных дел возбуждено по фактам публичной клеветы и угроз в адрес правоохранителей. 127 человек привлечены к административной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На днях сотрудники главного управления собственной безопасности МВД выявили «комментатора» в интернете. Им оказался 36-летний фитнес-тренер. В деструктивном Telegram-канале мужчина не единожды размещал грязные высказывания в отношении генерала милиции.

Николай Пасиницкий, заместитель начальника управления ГУСБ МВД Беларуси:

Органами предварительного следствия действиям молодого человека будет дана правовая оценка в рамках уголовного законодательства. Хотелось бы в очередной раз напомнить о том, что за публичные оскорбления и клевету законодательством Республики Беларусь предусмотрена ответственность, в связи с чем призываю обдуманно и взвешенно подходить к содержанию комментариев, публикуемых в интернет-пространстве.