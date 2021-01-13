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В Беларуси возбуждено более 330 уголовных дел по фактам клеветы и угроз в адрес сотрудников МВД

13 января 2021 10:57
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Новости Беларуси. Более 330 уголовных дел возбуждено по фактам публичной клеветы и угроз в адрес правоохранителей. 127 человек привлечены к административной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси возбуждено более 330 уголовных дел по фактам клеветы и угроз в адрес сотрудников МВД-1

На днях сотрудники главного управления собственной безопасности МВД выявили «комментатора» в интернете. Им оказался 36-летний фитнес-тренер. В деструктивном Telegram-канале мужчина не единожды размещал грязные высказывания в отношении генерала милиции.  

В Беларуси возбуждено более 330 уголовных дел по фактам клеветы и угроз в адрес сотрудников МВД-4

Николай Пасиницкий, заместитель начальника управления ГУСБ МВД Беларуси:   
Органами предварительного следствия действиям молодого человека будет дана правовая оценка в рамках уголовного законодательства.   

Хотелось бы в очередной раз напомнить о том, что за публичные оскорбления и клевету законодательством Республики Беларусь предусмотрена ответственность, в связи с чем призываю обдуманно и взвешенно подходить к содержанию комментариев, публикуемых в интернет-пространстве.  

В Беларуси возбуждено более 330 уголовных дел по фактам клеветы и угроз в адрес сотрудников МВД-7

Правоохранители продолжают устанавливать лиц, причастных к подобным правонарушениям. По информации МВД, за последние пять месяцев в адрес сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск, а также членов их семей поступило 225 угроз и 382 оскорбления. Установлено более 18 тысяч случаев разглашений персональных данных.  

# Клевета # происшествия # Николай Пасиницкий # Фотофакт

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