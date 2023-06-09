За клевету можно понести уголовную ответственность. Что говорит закон о распространении сплетен?

Наверняка многие сталкивались с интригами, сплетнями и наговорами в свой адрес. Но порой эти вещи могут окончательно разрушить жизнь и превратить ее в настоящий ад. О том, что делать в такой ситуации и как наказать обидчика, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мы уже выяснили, что за клевету можно понести ответственность уголовную и административную. За распространение сплетен какое наказание?