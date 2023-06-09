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За клевету можно понести уголовную ответственность. Что говорит закон о распространении сплетен?

09 июня 2023 18:27
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Наверняка многие сталкивались с интригами, сплетнями и наговорами в свой адрес. Но порой эти вещи могут окончательно разрушить жизнь и превратить ее в настоящий ад. О том, что делать в такой ситуации и как наказать обидчика, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мы уже выяснили, что за клевету можно понести ответственность уголовную и административную. За распространение сплетен какое наказание?

За клевету можно понести уголовную ответственность. Что говорит закон о распространении сплетен?-1

Владислав Меерсон, старший преподаватель кафедры уголовного права:
Вообще, сплетня само по себе понятие такое, как говорят, далекое от юриспруденции. Сплетней являются ненаказуемое по сути дело, не общественно опасное. Так воспринимается это с точки зрения юридической незначительным чем-то по сравнению с категорией клеветы той же самой. Ответственность какая-то должна у каждого человека быть внутренняя в первую очередь. Все зависит от уровня в том числе воспитания и каких-то моментов, связанных с моральными качествами личности того лица. 

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# Клевета # общество # Наталья Надольская # Фотофакт

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