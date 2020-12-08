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Брестчанин разместил в интернете ложные сведения о преподавателе Академии МВД. Теперь ему грозит до 3 лет тюрьмы

08 декабря 2020 10:39
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Новости Беларуси. Прокуратура Бреста направила в суд уголовное дело о клевете. 40-летний житель Бреста распространил ложные сведения в интернете о преподавателе Академии МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В августе 2020 года мужчина в одной из социальных сетей разместил на личной странице пострадавшей текст, в котором обвинил педагога в особо тяжком преступлении против жизни.

Написанное оказалось ложью, но общественность поспешила сделать выводы.

Брестчанин разместил в интернете ложные сведения о преподавателе Академии МВД. Теперь ему грозит до 3 лет тюрьмы-1

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Он пояснил, что причиной подобного поступка послужило воздействие деструктивных Telegram-каналов. Действия брестчанина квалифицированы по статье 188 Уголовного кодекса – распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений (клевета). Мужчине грозит до 3 лет ограничения свободы.

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# Клевета # общество # Фотофакт

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