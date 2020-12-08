Брестчанин разместил в интернете ложные сведения о преподавателе Академии МВД. Теперь ему грозит до 3 лет тюрьмы

Новости Беларуси. Прокуратура Бреста направила в суд уголовное дело о клевете. 40-летний житель Бреста распространил ложные сведения в интернете о преподавателе Академии МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В августе 2020 года мужчина в одной из социальных сетей разместил на личной странице пострадавшей текст, в котором обвинил педагога в особо тяжком преступлении против жизни.