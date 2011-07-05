Польский журналист, обвиняемый в клевете в отношении Александра Лукашенко, освобожден из-под стражи в зале суда

Журналист польской «Газеты Выборчей» Андрей Почобут приговорен к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения на два года. Судебный процесс по делу журналиста завершился сегодня в суде Ленинского района Гродно.

Журналисту было предъявлено обвинение по статьям клевета в отношении Президента Беларуси, а также оскорбление главы государства. Основанием послужили его публикации в иностранных СМИ и Интернете. По первому обвинению журналист признан виновным, а по второму оправдан. Андрей Почобут освобожден из-под стражи в зале суда под подписку о невыезде, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Южик, государственный обвинитель:

Сегодня закончено рассмотрение уголовного дела судом Ленинского района по обвинению Почобута. Осужден по статье 348 ч. 1 за клевету в отношении президента Республики Беларусь. Наказание избрано в виде 3 лет лишения свободы с отсрочкой на два года. В здании суда он был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.