Тимошенко могут привлечь к уголовной ответственности за клевету

Ранее лидер БЮТ Юлия Тимошенко заявила, что на Конституционный суд Украины оказывается давление со стороны действующей власти, которая требует признать новую парламентскую коалицию и правительство легитимными. «За решение, которое необходимо вынести, предлагается по $1 млн.», — сказала она. По ее словам, судьи КСУ «по одному вызываются к представителям Януковича и получают предложения либо признать коалицию и правительство легитимными, либо написать заявление об уходе по собственному желанию, получив неплохую пенсию и менее значимые должности».
Глава украинского МВД пообещал оперативно проверить правдивость высказываний Юлии Тимошенко и сделать соответствующие выводы. В случае подтверждения фактов подкупа судей будут наказаны взяточники, а если заявления окажутся клеветническими, ответит сама Тимошенко, подчеркнул Анатолий Могилев.
В Конституционном суде Украины идет рассмотрение представления народных депутатов о правомерности и легитимности создания новой парламентской коалиции. Президент Украины Виктор Янукович заявил о готовности распустить парламент и назначить досрочные выборы Верховной Рады в случае признания Конституционным судом незаконности создания такой коалиции.
Новое парламентское большинство Верховной Рады Украины было сформировано по итогам последних президентских выборов благодаря принятому закону об изменениях в регламент Верховной Рады, позволяющему формирование коалиции не только фракциями, но и отдельными депутатами, отмечает БЕЛТА.
В настоящее время в коалицию под названием «Стабильность и реформы» входят 238 народных депутатов фракций Партии регионов, Блока Литвина, Коммунистической партии, внефракционные депутаты, несколько представителей НУ-НС и БЮТ.