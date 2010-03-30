Бывшего премьер-министра Украины, лидера БЮТ Юлию Тимошенко могут привлечь к уголовной ответственности за клевету. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев.

Ранее лидер БЮТ Юлия Тимошенко заявила, что на Конституционный суд Украины оказывается давление со стороны действующей власти, которая требует признать новую парламентскую коалицию и правительство легитимными. «За решение, которое необходимо вынести, предлагается по $1 млн.», — сказала она. По ее словам, судьи КСУ «по одному вызываются к представителям Януковича и получают предложения либо признать коалицию и правительство легитимными, либо написать заявление об уходе по собственному желанию, получив неплохую пенсию и менее значимые должности».

Глава украинского МВД пообещал оперативно проверить правдивость высказываний Юлии Тимошенко и сделать соответствующие выводы. В случае подтверждения фактов подкупа судей будут наказаны взяточники, а если заявления окажутся клеветническими, ответит сама Тимошенко, подчеркнул Анатолий Могилев.

В Конституционном суде Украины идет рассмотрение представления народных депутатов о правомерности и легитимности создания новой парламентской коалиции. Президент Украины Виктор Янукович заявил о готовности распустить парламент и назначить досрочные выборы Верховной Рады в случае признания Конституционным судом незаконности создания такой коалиции.

Новое парламентское большинство Верховной Рады Украины было сформировано по итогам последних президентских выборов благодаря принятому закону об изменениях в регламент Верховной Рады, позволяющему формирование коалиции не только фракциями, но и отдельными депутатами, отмечает БЕЛТА.

В настоящее время в коалицию под названием «Стабильность и реформы» входят 238 народных депутатов фракций Партии регионов, Блока Литвина, Коммунистической партии, внефракционные депутаты, несколько представителей НУ-НС и БЮТ.