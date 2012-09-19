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За шутку над президентом Польши в интернете поляк получил 15 месяцев общественных работ

19 сентября 2012 08:07
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Новости Польша. Жителю Польши Роберту Фрычу очернение имени президента страны Бронислава Коморовского обойдётся в 15 месяцев общественных работ. Такое решение вынес польский суд, посчитав юмористические материалы, размещённые Фрычем в интернете, клеветой в адрес главы государства и прямым оскорблением президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотя защита «шутника» пыталась представить дело, как атаку на свободу слова, судьи сочли такие доводы, когда дело касается столь серьезной темы, неуместными.

# Клевета

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