За шутку над президентом Польши в интернете поляк получил 15 месяцев общественных работ

Новости Польша. Жителю Польши Роберту Фрычу очернение имени президента страны Бронислава Коморовского обойдётся в 15 месяцев общественных работ. Такое решение вынес польский суд, посчитав юмористические материалы, размещённые Фрычем в интернете, клеветой в адрес главы государства и прямым оскорблением президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотя защита «шутника» пыталась представить дело, как атаку на свободу слова, судьи сочли такие доводы, когда дело касается столь серьезной темы, неуместными.