Полагают, что слова, брошенные в соцсети, не приведут к серьёзным последствиям. Что грозит за клевету?

Наверняка многие сталкивались с интригами, сплетнями и наговорами в свой адрес. Но порой эти вещи могут окончательно разрушить жизнь и превратить ее в настоящий ад. О том, что делать в такой ситуации и как наказать обидчика, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Литвинова-Козленок, член совета молодых адвокатов Могилевской областной коллегии адвокатов:
Есть два варианта действий. Первый вариант – человек может обратиться в суд с требованием об опровержении порочащих его честь и достоинство сведений, если они не соответствуют действительности, и вправе требовать возмещение компенсации морального вреда. Другой вариант – обращаться в правоохранительные органы и требовать привлечения к установленной законом ответственности лицо, которое данные сведения распространило. В случае если невозможно установить лицо, которое распространило сведения, может быть потребовано в судебном порядке опровержение или установление факта несоответствия данных сведений действительности. Это судебные процедуры либо же процессуальные, если это обращение в правоохранительные органы. Вместе с тем таким образом человек реально имеет возможность защитить личные неимущественные права, в частности свои честь, достоинство, право на личную жизнь.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Многие наивно полагают, что слова, брошенные, допустим, в социальной сети, не приведут ни к каким серьезным последствиям. Давайте еще раз конкретизируем, чем может обернуться клевета и можно ли привлечь за клевету к уголовной ответственности.
Владислав Меерсон, старший преподаватель кафедры уголовного права:
Да, конечно. В том то и дело, что признак публичности и распространения информации в сети Интернет, также иных локальных сетях, который позволяет иметь доступ неопределенному числу лиц к данной информации, в общем-то, характеризует клевету как общественно опасное деяние. Возникает признак, характерный для преступления. В том числе вместе с тем надо отметить, что за совершение преступления, предусмотренного статьей 188 Уголовного кодекса, предусматривается наказание вариативное – альтернативные санкции этой статьи и вплоть до трех лет лишения свободы. То есть очень все-таки серьезная ответственность за слова, которые, в общем-то, имеют ложный, порочащий характер и были распространены путем локальных сетей либо сети Интернет.
«Вовремя дать отпор». Что делать, если вам нахамили – подробнее здесь.