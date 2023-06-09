Полагают, что слова, брошенные в соцсети, не приведут к серьёзным последствиям. Что грозит за клевету?

Наверняка многие сталкивались с интригами, сплетнями и наговорами в свой адрес. Но порой эти вещи могут окончательно разрушить жизнь и превратить ее в настоящий ад. О том, что делать в такой ситуации и как наказать обидчика, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ольга Литвинова-Козленок, член совета молодых адвокатов Могилевской областной коллегии адвокатов:

Есть два варианта действий. Первый вариант – человек может обратиться в суд с требованием об опровержении порочащих его честь и достоинство сведений, если они не соответствуют действительности, и вправе требовать возмещение компенсации морального вреда. Другой вариант – обращаться в правоохранительные органы и требовать привлечения к установленной законом ответственности лицо, которое данные сведения распространило. В случае если невозможно установить лицо, которое распространило сведения, может быть потребовано в судебном порядке опровержение или установление факта несоответствия данных сведений действительности. Это судебные процедуры либо же процессуальные, если это обращение в правоохранительные органы. Вместе с тем таким образом человек реально имеет возможность защитить личные неимущественные права, в частности свои честь, достоинство, право на личную жизнь.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Многие наивно полагают, что слова, брошенные, допустим, в социальной сети, не приведут ни к каким серьезным последствиям. Давайте еще раз конкретизируем, чем может обернуться клевета и можно ли привлечь за клевету к уголовной ответственности.