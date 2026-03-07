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Новости по тегу #Кирилл Слабко

В преддверии 8 Марта сотрудники МАРТ проводят масштабные рейды по цветочным базарам
07 марта 2026 17:45

В преддверии 8 Марта сотрудники МАРТ проводят масштабные рейды по цветочным базарам

В МАРТ рассказали о результатах мониторинга торговых объектов в первом полугодии 2025-го
04 августа 2025 06:41

В МАРТ рассказали о результатах мониторинга торговых объектов в первом полугодии 2025-го

«Полки не просели, товар есть». МАРТ продолжит контролировать ситуацию с ценами на белорусские продукты
12 февраля 2023 16:44

«Полки не просели, товар есть». МАРТ продолжит контролировать ситуацию с ценами на белорусские продукты

Проведение глобальных спортивных мероприятий способствует повышению качество обслуживания населения – Минторг
26 августа 2016 10:39

Проведение глобальных спортивных мероприятий способствует повышению качество обслуживания населения – Минторг

В Беларуси создадут реестр опасной продукции и недобросовестных производителей
29 октября 2015 11:18

В Беларуси создадут реестр опасной продукции и недобросовестных производителей

Мораторий на цены в Беларуси: как отслеживается объявленная «заморозка» и что грозит нарушителям
14 декабря 2014 17:41

Мораторий на цены в Беларуси: как отслеживается объявленная «заморозка» и что грозит нарушителям

Мораторий на рост цен в новогодние праздники объявлен в Беларуси
10 декабря 2014 17:48

Мораторий на рост цен в новогодние праздники объявлен в Беларуси

Министерство торговли ужесточило штрафные санкции для Интернет-магазинов
12 ноября 2013 19:50

Министерство торговли ужесточило штрафные санкции для Интернет-магазинов

Специалисты Министерства торговли нашли нарушения в 9 проверенных магазинах из 10
26 сентября 2013 16:39

Специалисты Министерства торговли нашли нарушения в 9 проверенных магазинах из 10

Торговая инспекция продолжает проводить контрольные закупки
20 сентября 2013 14:01

Торговая инспекция продолжает проводить контрольные закупки