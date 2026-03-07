Новости по тегу #Кирилл Слабко

В преддверии праздника в Минске открылись цветочные базары – всего около 172 точек. При этом действуют определенные правила. Торговать можно только в том случае, если цветы продавец вырастил сам или его близкие родственники.
Так, в первом полугодии специалисты МАРТ провели мониторинг более четырех тысяч объектов торговли. В трети случаев выявлены недочеты.
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