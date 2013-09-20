Новости Беларуси. Торговая инспекция продолжает проводить контрольные закупки.

Так, накануне предупреждения получили сразу два столичных гипермаркета. Среди выявленных нарушений — продукты с истекшим сроком годности, отсутствие на товарах ценников и информации о производителе, а также несоблюдение ассортиментных перечней.

К слову, новое ведомство Минторга, официальное название которого звучит как управление контроля потребительского рынка, создано несколько месяцев назад. Однако уже за это время инспекторы составили более 120 протоколов, 100 из них переданы в суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Слабко, заместитель начальника Управления контроля потребительского рынка Министерства торговли Республики Беларусь:

Мы анализируем всю информацию, которая поступает в Министерство, это и по «горячей линии», и письменные запросы, и информация обществ по защите прав потребителей. Торговой инспекцией уже проведено порядка 500 контрольных мероприятий разного вида, это и плановые, и внеплановые проверки, на сегодняшнюю дату это порядка 70 проверок, и порядка 400 мониторингов, в ходе которых субъектами хозяйствования выдаются рекомендации по устранению выявленных нарушений. Практика показывает, что 90% случаев при мониторингах выявляются нарушения.