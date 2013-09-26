Специалисты Министерства торговли нашли нарушения в 9 проверенных магазинах из 10

Новости Беларуси. В Беларуси усилен контроль за торговой сетью. Специалисты Министерства торговли проводят рейды по всей республике. Из 10 проверенных магазинов в 9 находят нарушения. Среди наиболее распространенных – недостаточный ассортимент, испорченный или просроченный товар, отсутствие ценников. Недобросовестных продавцов привлекают к ответственности. Самый крупный штраф – до 500 базовых величин.

Специалист торговой инспекции подводит первые итоги рейда. К слову, этот столичный магазин в лидеры по количеству нарушений попал едва ли. Тем более все недостатки легко устранимы. В торговой точке пообещали исправить. Как-никак – имидж и доверие покупателей.

Владимир Ракович, директор магазина:

Все указанные недостатки мы будем устранять, устраним сегодня же, приведем все в порядок, как необходимо.

Сегодня рейды охватили всю республику. Торговое направление под серьезным контролем. Есть уже и список антирекордсменов. Минск, Минская и Брестская области оказались самыми проблемными. Это еще один «сигнал» для потребителей. Как говорится, доверяй, но проверяй. Таким правилом покупателя молодая мама Ольга руководствуется всегда.

Ольга Матюшенко, покупатель:

Когда я покупаю что-то в магазине, всегда проверяю срок годности, смотрю на качество продукта.

Испорченные или некачественные продукты, отсутствие ценников и обязательных контрольных весов, несоответствие утвержденному перечню товаров. Уделяют внимание и присутствию товаров белорусского производителя. Некоторые нарушения замечают и сами покупатели.

Покупатель:

Замечали несвежий продукт, что касается фруктов. Чаще всего мятые, несвежие.

Результативность подобных проверок – до 90%. То есть в 9 из 10 случаев нарушения действительно находят. А ведь сетевые магазины занимают пятую часть товарного рынка Беларуси. Далее – протоколы, суды. К ответственности контролеры привлекают в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Недавно увеличились и штрафы. Например, за товар с истекшим сроком годности заплатить придется от 30 до 500 базовых величин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Слабко, заместитель начальника управления контроля потребительского рынка – торговой инспекции Министерства торговли Республики Беларусь:

На сегодняшний день проверено свыше 70 магазинов. Это магазины как крупных торговых сетей, так и отдельные магазины, торговые объекты. Основными нарушениями являются несоблюдение ассортиментных перечней, наличие в реализации товара с истекшим сроком годности. Возникают вопросы по поводу оформления ценников либо их отсутствия.

По словам представителей Министерства торговли, такие рейды проводиться будут постоянно.