Мораторий на цены в Беларуси: как отслеживается объявленная «заморозка» и что грозит нарушителям

Новости Беларуси. Мораторий на рост цен объявлен в Беларуси. Запрет на повышение стоимости товаров в новогодние праздники ввело Министерство торговли. Он будет действовать до 15 января 2015 года. К нарушителям будут приниматься самые жесткие меры, вплоть до закрытия торговых объектов.

О предновогодних ценах в начале этой недели говорил и президент. Александр Лукашенко дал поручение мэру Минска Андрею Шорцу контролировать цены в столичных магазинах. Именно на последние недели года приходится пик продаж, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Новый год и Рождество принято отмечать с размахом. В каждой семье накроют праздничный стол, а хозяйки будут соревноваться в приготовлении гастрономических изысков. Таковы традиции. До боя курантов остается больше двух недель, тем не менее в магазинах заметно оживление. Самый большой покупательский ажиотаж, конечно, придется на последние дни года. Впрочем, и для продавцов это самое прибыльное время.

Традиционный атрибут новогоднего стола – шампанское. На этом предприятии надеются: под бой курантов выстрелы пробок прозвучат больше 7 миллионов раз. В праздники планируют собрать пенку на 40% производимого за год.

Анна Остапенко, начальник сектора технического контроля:

Потребители наши готовятся к встрече этого праздника. Я считаю, что бутылка шампанского обязательно должна быть на столе у каждой семьи.

А вот заработать за счет повышения стоимости у производителей и продавцов не выйдет.

Мораторий гласит: до 15 января цены заморожены. Так что если на прилавках вам встретится, к примеру, картофель дороже, чем 6 тысяч 300 рублей, повод обратиться к продавцу.

Специалист управления потребительского рынка объясняет: цифры на ценниках зафиксировали на 8 декабря. Теперь задача контролеров – ежедневно отслеживать ценовой вопрос.

Людмила Зубко, главный специалист отдела финансов главного управления потребительского рынка Минского городского исполнительного комитета:

На лук красный у нас очень часто завышаются цены. Потому что многие магазины считают, что раз лук репчатый, он может быть только желтым. Лук красный одного ботанического сорта с луком репчатым. Цены установлены у нас одинаковые на весь лук и касаются лука красного.

Контроль строгий. В первую очередь за стоимостью социально-значимых товаров: это овощи, молочная продукция, мясная. Для продавцов, которые решат переступить ценовой порог, штраф в 40 базовых.

Остальные продукты, популярные на новогоднем столе, тоже контролируют: мандарины, шампиньоны, горошек, кукуруза. Их стоимость рекомендовано регулировать торговой надбавкой. Проще говоря, если продавец получает товар от импортера по завышенной цене, то на прилавок его выставляют уже с минимальной для себя прибылью.

Людмила Зубко, главный специалист отдела финансов Главного управления потребительского рынка Минского городского исполнительного комитета:

Мы на 8 декабря зафиксировали цены. Но нельзя сказать, что мы зафиксировали на все. Мы выбрали основные группы товаров, которые у нас люди покупают к новогодним праздникам. Мы не фиксировали на кетчуп, но это не говорит о том, что цена на кетчуп не отслеживается. 16 650 цена. То есть когда мы придем в магазин 31 декабря что-то докупить к столу, этот кетчуп не может стоить дороже этой цены? Конечно.

В случае завышения цен или нарушения закона о торговле – самые строгие санкции. Недавно Указом Президента Минторг наделили новыми полномочиями. Самый жесткий инструмент – закрытие торгового объекта.

Кирилл Слабко, заместитель начальника управления контроля потребительского рынка Министерства торговли Республики Беларусь:

Торговая инспекция при контрольных мероприятиях может запросить документы, подтверждающие порядок ценообразования на тот или ной товар. В случае нарушений применить санкции вплоть до закрытия торгового объекта.

В предпраздничные дни между магазинами разворачивается борьба за покупателя. Каждый продавец хочет, чтобы пришли в его магазин.

Елена Савитская, начальник отдела по торговле продовольственными товарами универмага:

Посещаем розничную сеть, интересуемся ценами у наших конкурентов. Это уже идет своеобразный конкурс. Мы заинтересованы в том, чтобы покупатель, приходя к нам в магазин, не сказал, что этот магазин дорогой.

А вот чтобы такая конкуренция была добросовестной, решено создать государственную торговую сеть. На первых порах она объединит 40 магазинов и станет конкурентом частным.

Начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома объясняет: это тот случай, когда учиться лучше на чужих ошибках.

Сергей Барисевич, начальник главного управления потребительского рынка Минского городского исполнительного комитета:

Когда-то давно Лужков приезжал. Они в Москве продали всю торговлю. Он тогда приезжал и говорил: «Не сделайте такую же глупость, как сделали мы: продали всю торговлю, она стала просто неуправляемой».

На примере государственной торговой сети специалисты смогут отследить реальный заработок. Частникам скрыть прибыль не удастся. Плюс такие магазины помогут регулировать цены.

Сергей Барисевич, начальник главного управления потребительского рынка Минского городского исполнительного комитета:

Она еще также создается для того, чтобы не было сговора между сетями, между бизнесменами. Они все вместе собираются, договариваются, любой товар берут и говорят, что он будет стоить 50 тысяч. И он во всех магазинах по 50 тысяч. А в нашей сети он будет стоить, как и должен – 35 тысяч. Если мы сделаем ниже, а они сделают выше, то к ним не пойдут люди. Пойдут в наши магазины. Соответственно, они приравняются к нашим ценам.

Способ привлечь покупателя уже не первые выходные демонстрирует столичный рынок. Товарная интервенция – так назвали эту акцию. Сразу несколько комбинатов продают свинину по единой цене – 63 тысячи рублей за килограмм. Гораздо ниже, чем у остальных производителей. Впрочем, это заставляет и частных предпринимателей хоть немного, но снизить цену.

Покупатели:

Выбор есть. Выбирай какой хочешь.

Дешевле этого нет. Новый год хочется встретить, накрыть стол.

На рынке и торговые точки мясокомбинатов, попавших в список запрещенных к экспорту в Россию. Тем не менее у прилавков многолюдно, а покупатели, похоже, готовы даже защищать любимого производителя.

Покупатель:

Меня эти запреты никак не остановили, а только вдохновили еще чаще ходить. Здесь всегда качество, и даже обсуждать нечего.

Потребитель знает цену продукту, произведенному в Беларуси. И касается это не только цифр на табличках рядом с товаром, но и в целом производственной технологии и процесса контроля качества. В чем, как оказалось, нет сомнений и у партнеров из России. А это значит, производитель и потребитель понимают друг друга. И посредник, то есть торговля, мешать этому не должен. Тогда и цена действительно окажется вкусной.