Министерство торговли ужесточило штрафные санкции для Интернет-магазинов

Новости Беларуси. Министерство торговли объявило войну недобросовестным Интернет-магазинам. Как выяснилось во время мониторинга, с нарушениями действующего законодательства работают более 70% виртуальных торговых точек.

Главная проблема, как считают в ведомстве, - слишком лояльные санкции. Их ужесточение, по мнению специалистов, позволит вывести Интернет-шопинг не только на чистую воду, но и направить его в цивилизованное русло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Бирило, ведущий контролер-ревизор управления контроля потребительского рынка Министерства торговли Республики Беларусь:

Основные нарушения, которые выявляются в ходе проведения мониторингов, - это отсутствие сведения о продавце, о его государственной регистрации, также зачастую цены указаны в иностранной валюте. Также отсутствует информация о возможности дистанционного перечисления денежных средств. Например, электронный кошелек, перечисление средств на расчетный счет.

Кирилл Слабко, заместитель начальника управления контроля потребительского рынка Министерства торговли Республики Беларусь:

Мы направили определенные предложения заинтересованным госорганам по поводу ужесточения штрафных санкций. В то же время, к субъектам хозяйствования, которые не реагируют на наши рекомендации, позволяют себе повторные нарушения, либо грубые какие-то нарушения, мы инициируем обращения к владельцам доменов по поводу закрытия данных Интернет-ресурсов.