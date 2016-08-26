Проведение глобальных спортивных мероприятий способствует повышению качество обслуживания населения – Минторг

Новости Беларуси. Минск готовится к встрече участников и гостей финального раунда Олимпийской квалификации по хоккею с шайбой, а также мирового тура «Belarus Open-2016» по настольному теннису.

Минторг совместно с санитарными службами уже провели мониторинг более 20-ти объектов торговли общепита, дали ценные указания по улучшению качества предоставляемых услуг. Большинство из тех, кому выданы рекомендации, уже рапортовали об устранении выявленных нарушений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Слабко, заместитель начальника управления контроля потребительского рынка Министерства торговли Республики Беларусь:

Итоги контрольных мероприятий (и вообще тенденция последних лет) свидетельствуют о том, что количество нарушений, особенно грубых, в торговле, в общественном питании, бытовом обслуживании уменьшается. Как минимум субъекты хозяйствования становятся более дисциплинированным. И полагаем, что проведение таких вот глобальных спортивных мероприятий тоже способствует тому, что качество обслуживания населения, качество оказываемых услуг растет в данных объектах.