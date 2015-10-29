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В Беларуси создадут реестр опасной продукции и недобросовестных производителей

29 октября 2015 11:18
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Новости Беларуси. В Беларуси создадут реестр опасной продукции и недобросовестных производителей. Министерство торговли планирует завершить эту работу уже к концу года. База данных будет постоянно обновляться. В появлении подобного рода ресурса прежде всего потребители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Кирилл Слабко, заместитель начальника управления контроля потребительского рынка – торговой инспекции Министерства торговли Республики Беларусь:
Любой сможет ознакомиться с этим реестром, перечнем этих товаров, теми поставщиками, кто недобросовестно работает, и принимать соответствующее решение. Работать, допустим, с этим поставщиком или не работать, поставлять или не поставлять такую продукцию.      

# Экономика # Кирилл Слабко # Торговля в Беларуси

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