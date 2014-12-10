Мораторий на рост цен в новогодние праздники объявлен в Беларуси

Новости Беларуси. Мораторий на рост цен объявлен в Беларуси. Запрет на повышение стоимости товаров в новогодние праздники ввело Министерство торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он будет действовать до 15 января 2015 года. К нарушителям применят самые жесткие меры, вплоть до закрытия.

Невнимательный платит дважды. В этой известной всем истине Никита Леончиков убедился на собственном опыте. Вместо покупок в одном из столичных супермаркетов получились споры с администрацией магазина из-за явно завышенных цен. Сегодня о них напоминает разве что видео, снятое на свой мобильный телефон.

Никита Леончиков:

Вчера, когда мы пробивали товар на кассе, цена на него была завышена - отличалась от ценников, которые стояли в торговом зале. Когда мы обратились к администратору с этой проблемой, он пообещал все исправить, но на следующий день ничего так и не изменилось.

Неправильные ценники, некачественный товар... Торговая сеть всегда под особым контролем. К слову, теперь задачи у специалистов прибавились. Ещё 8 декабря глава государства поручил сдерживать рост цен в столице. Тем более в преддверие новогодних праздников.

Задача стала ключевой и для Министерства торговли, и для Мингорисполкома. Как раз таки со специалистом управления потребительского рынка отправляемся в один из столичных универмагов, чтобы изучить «ценовой вопрос».

Людмила Зубко, главный специалист отдела финансов Главного управления потребительского рынка Минского городского исполнительного комитета:

На декабрь месяц, например, у нас картофель цена не должна быть выше 6 тысяч 300 рублей.

Контроль действительно строгий, - замечает Людмила Степановна. В первую очередь, на социально значимые товары. Устанавливается так называемый ценовой порог. За его превышение виновные, конечно же, ответят — их накажут штрафом. Причём, до 40 базовых. Овощи, молочная продукция, мясная. Кстати, на последнюю цены значительно упали из-за российского эмбарго.

Людмила Зубко, главный специалист отдела финансов Главного управления потребительского рынка Минского городского исполнительного комитета:

У нас многие производители начали давать скидки с отпускных цен на крупнокусковые полуфабрикаты. У нас даже есть поставщики, которые поставляют крупнокусковые полуфабрикаты даже по 47-48 тысяч. То есть цены упали. А раньше они были 56 тысяч, 63 и выше.

Теперь за необоснованным повышением цен будут следить ещё строже. Министерство торговли ввело мораторий. Вплоть до 15 января.

Такие полномочия дал недавний указ «О дополнительных мерах по защите прав потребителей». К работе специалисты уже приступили. Говорят, торговую сеть мониторить будут ежедневно. Для начала зафиксировали уровень цен, который был 8 декабря.

Людмила Зубко, главный специалист отдела финансов Главного управления потребительского рынка Минского городского исполнительного комитета:

Теперь задача магазинам поставлена такая, что если даже они будут получать продукцию по более высоким отпускным ценам, то, конечно, они должны регулировать цены торговой надбавкой.

Такой ценовой контроль коснётся и магазинов, и рынков. Чтобы стоимость была ниже, продавцы ведут переговоры и с поставщиками, ведь они могут снизить оптовые цены.

Елена Савитская, начальник отдела по торговле продовольственными товарами универмага:

Мы знаем, какой товар будет у нас востребован перед праздниками. В частности, перед Новым годом это, естественно, майонезная группа товаров, горошек, кукуруза.

Кстати, внимание специалисты станут уделять не только ценообразованию. Ещё более жёсткие меры применяться будут и к нарушителям законодательства о торговле.

Кирилл Слабко, заместитель начальника управления контроля потребительского рынка Министерства торговли Республики Беларусь:

Торговая инспекция при контрольных мероприятиях может запросить документы, подтверждающие порядок ценообразования на тот или иной товар. И, в случае нарушений, применить санкции - вплоть до закрытия торгового объекта.