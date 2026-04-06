Генсек ОДКБ поделился планами и ключевыми целями в развитии военного сотрудничества

«Беларусь всегда была локомотивом развития отношений в ОДКБ», – об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбеком Масадыковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент сразу расставил ключевые акценты и пояснил в чем именно видит роль нашей страны. Еще на заре ОДКБ глава государства предложил простую формулу: центральное звено Организации – Россия, но на западном направлении стратегическую роль играет Беларусь. В случае угрозы – конфликт должен быть нейтрализован совместно, с участием российских войск. На юге похожая схема, там ядром станут Россия и Казахстан. И этот принцип, по словам Александра Лукашенко уже работал, когда ситуация накалилась в Казахстане в январе 2022 года. Беларусь активно включилась вместе с Россией, чтобы не дать взорвать обстановку. При этом белорусский лидер подчеркнул: подходы Минска – абсолютно открытые. Лукашенко: Беларусь всегда была локомотивом развития отношений в ОДКБ.

Отдельно глава государства остановился на ситуации с Арменией. Страна фактически заморозила свое участие в ОДКБ, не посещает мероприятия и ограничивает сотрудничество в процедурах, но официально из Организации не выходит. В этой связи Александр Лукашенко подчеркнул, что работа с этим кавказским регионом требует особой аккуратности и корректности. По мнению Президента, госсекретарь ОДКБ и руководство Армении просто обязаны сесть за стол переговоров. В Ереване, уверен белорусский лидер, в острый электоральный период готовы говорить честно и откровенно, в том числе о будущих отношениях с Организацией. В свою очередь, Таалатбек Масадыков поблагодарил главу государства за встречу и поддержку, а также поделился с журналистами планами и ключевыми целями в развитии военного сотрудничества.