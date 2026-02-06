2025-й стал рекордным – какими достижениями может похвастаться белорусская «оборонка»?

Без экономической устойчивости не будет и безопасности страны – эти вопросы взаимосвязаны. Там, где речь идет о сохранении предприятий, ресурсах и стратегическом планировании, особую роль играет оборонная отрасль – одна из опор нашего суверенитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С какими результатами отрасль завершила год и какие задачи ставит перед собой на перспективу – в материале Даниила Дроботова.

В этом контексте сегодня, 6 февраля, подвели итоги работы в Государственном военно-промышленном комитете Беларуси. 2025 год стал для отечественной «оборонки» рекордным. Объемы производства достигли максимальных значений, а в арсенал Вооруженных сил приняты 16 новейших образцов техники и вооружения – все они разработаны с опорой на собственные компетенции и технологии.

Современная армия – это прежде всего интеллект и высокие технологии, и 2025 стал для белорусского ВПК годом реальных достижений. Ведомство успешно реализовало сложнейшие задачи по импортозамещению. Как итог – арсенал вооруженных сил пополнили 16 новых разработок. Но дело не только в «новинках»: за год в войска было поставлено более пяти тысяч единиц вспомогательного и специального вооружения, что позволило существенно повысить боеспособность наших подразделений.

Особое внимание – защите неба. В этом году в линейке ПВО появилась обновленная командно-штабная машина «Редут-223». Это не просто мобильный командный пункт, а полноценный «мозг» для системы противовоздушной обороны. В отличие от предшественников, «Редут-223» полностью автоматизирован и способен одновременно сопровождать до 200 целей, координируя огонь различных зенитных комплексов.

Александр Бабаков, представитель предприятия по разработке и модернизации военной техники:

Мы попытались в одной машине объединить как функции штаба, функции планирования, обеспечение боевых действий, так и функции решения оперативных задач, целераспределения, задач управления огнем и так далее. Основная задача данной машины – это управление оперативно-техническим уровнем подразделениями ПВО ближнего и среднего радиуса действия. Она эффективна при массовом применении легких, компактных, малозаметных средств нападения.

Белорусское качество находит признание и далеко за пределами страны. Предприятия комитета активно работают на экспорт, укрепляя имидж Беларуси как надежного технологического партнера. В 2025-ом география поставок расширилась до 65 стран – это на семь государств больше, чем годом ранее. Интерес к нашим разработкам стабильно растет на всех континентах.