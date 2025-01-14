Прямой эфир

В Беларуси завершаются испытания опытного образца нового бронетранспортёра

14 января 2025 07:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Построен на Минском заводе колесных тягачей и обладает высокой огневой мощью и маневренностью – завершаются государственные испытания опытного образца бронетранспортера V-2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси завершаются испытания опытного образца нового бронетранспортёра-2

В видео Государственного военно-промышленного комитета Беларуси демонстрируется стрельба БТР из 30-миллиметровой автопушки, а также пуски противотанковой управляемой ракеты. Также испытаны ходовые характеристики бронетранспортера в различных условиях, в том числе в воде. Вскоре БТР пополнит арсенал Вооруженных Сил Беларуси.

# Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь # Вооруженные силы Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
«Наш выбор – наше будущее» – в Национальной библиотеке представлена книжно-документальная выставка
14 января 2025 06:35

«Наш выбор – наше будущее» – в Национальной библиотеке представлена книжно-документальная выставка

В школах Беларуси пройдёт единый урок памяти о трагедии в деревне Ола
14 января 2025 06:21

В школах Беларуси пройдёт единый урок памяти о трагедии в деревне Ола

Совершенно неповторимая атмосфера – в Большом прошёл бал в честь старого Нового года
13 января 2025 20:47

Совершенно неповторимая атмосфера – в Большом прошёл бал в честь старого Нового года