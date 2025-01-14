В Беларуси завершаются испытания опытного образца нового бронетранспортёра

Построен на Минском заводе колесных тягачей и обладает высокой огневой мощью и маневренностью – завершаются государственные испытания опытного образца бронетранспортера V-2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В видео Государственного военно-промышленного комитета Беларуси демонстрируется стрельба БТР из 30-миллиметровой автопушки, а также пуски противотанковой управляемой ракеты. Также испытаны ходовые характеристики бронетранспортера в различных условиях, в том числе в воде. Вскоре БТР пополнит арсенал Вооруженных Сил Беларуси.