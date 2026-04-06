В Беларуси возросло количество ДТП с участием диких животных

С наступлением весны на белорусских трассах возникает сезонная проблема – растет число ДТП с участием диких животных. Только за 2025 год такие аварии унесли более пяти тысяч особей, и сейчас ситуация вновь обостряется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты объясняют это сразу несколькими факторами. Во-первых, увеличивается транспортный поток. Во-вторых, вступают в силу природные механизмы: с апреля по июнь молодые лоси и косули начинают самостоятельную жизнь, активно перемещаясь, а взрослые особи чаще выходят к дорогам в поисках пищи. Особую опасность представляют загородные трассы, где животные могут появиться внезапно. Наиболее рискованное время – утренние и вечерние часы.

Александр Козорез, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:

Реализуется целый комплекс мероприятий по предотвращению ДТП с дикими животными. Это и обустройство транспортной системы, которая обеспечивает переход животных, сигнализирование водителям о том, что животные выходят на дорогу.

Плюс этой системы в том, что она относительно недорогая, потому что устройство надземного перехода, это как минимум 1 миллион долларов. Такая же система порядка 40-50 тысяч долларов стоит. Буквально на днях наши работники с работниками Минтранса выедут для того, чтобы выбрать новые места на трассе М6 по обустройству дополнительной этой системы.

Плюс, конечно же, значительное внимание уделяется огораживанию всех дорог, потому что, к сожалению, у нас на сегодняшний день огорожены всего лишь не более 3 % дорог, но с каждым годом этот процент увеличивается. Ну и, конечно же, контроль за популяциями.

Специалисты напоминают: при встрече с крупным животным важно не паниковать – следует плавно тормозить, не совершая резких маневров. Это может спасти не только жизнь животного, но и предотвратить серьезные последствия для водителя и пассажиров.