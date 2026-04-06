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В МИД Беларуси прокомментировали блокирование сервисом YouTube аккаунтов СМИ

06 апреля 2026 13:45
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Белорусская сторона изучает все обстоятельства действий видеохостинга YouTube. Напомним, американская компания удалила официальные аккаунты СТВ, ОНТ и БЕЛТА. В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что это грубейшее нарушение Международного пакта о гражданских и политических правах ООН и базовых принципов ОБСЕ в области свободы СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МИД Беларуси прокомментировали блокирование сервисом YouTube аккаунтов СМИ-2

Действия видеохостинга – безосновательны. Ведь никаких дополнительных разъяснений, ссылок на конкретные спорные ролики или сроков возможной апелляции – платформа не предоставила. Решение руководства YouTube осудила и Всемирная федерация журналистов. Она призвала к глобальной солидарности против информационной войны.

В МИД Беларуси прокомментировали блокирование сервисом YouTube аккаунтов СМИ-4

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Обращает на себя внимание вопиющая тишина международных структур. Те из них, которые традиционно оперативно и громко заявляют о любых, даже самых спорных случаях, ограничения свободы слова в неугодных им странах, на этот раз демонстративно хранят молчание. Это классический пример западных двойных стандартов. Права человека имеют значение лишь тогда, когда речь идет об удобном для Запада мнении. Белорусская сторона досконально изучает все обстоятельства произошедшего. Оставляем за собой право отреагировать соответствующим образом, всеми доступными средствами в рамках Национального законодательства и международного права.

Тем временем, мы продолжает создавать правдивый контент. Новые видео появляются на YouTube-канале «СТВ-плюс». А также основные социально-политические программы крупнейших белорусских СМИ – можно посмотреть на платформе videobel.by.

# Руслан Варанков # МИД Беларуси # СМИ Беларуси

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