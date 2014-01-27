Летательные аппараты и комплект экипировки для пехоты представили на выставке достижений военпрома Беларуси

Новости Беларуси. Радиус действия 100 километров. Один из последних образцов беспилотных летательных аппаратов представили на выставке достижений военпрома. Испытания будут завершены в 2014 году.

Главные качества летательного аппарата – мобильность и оперативность. Беспилотник с легкостью может менять режим работы, высоту и объект наблюдения.

Еще одна инновационная разработка – комплект экипировки для пехоты «Солдат – боевая система».

Виктор Веретынский, главный инженер предприятия:

Это уже вычислительный центр, который имеет у себя всю информацию об обстановке вокруг него, он получает разведданные, он получает не в речевом виде, а в цифровом виде команды от своих вышестоящих начальников.

В перспективе на вооружении у белорусской армии могут появиться и наземные беспилотники. Пока же в военных частях испытывают радиосвязь нового поколения. Серийные поставки начались уже в 2013 году. В ближайшее время ждут и обновление автопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Быков, заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:

Очень хорошая разработка. Это современный автомобиль, который предназначен для погранвойск, в дальнейшем – для Министерства обороны. Он заменит старый, советского типа автомобиль типа «ГАЗ-66». То есть это автомобиль повышенной проходимости, достаточно легкий, грузовой, многофункциональный.