Пантус на IDEX: мы вынуждены использовать любой момент для координации работы в сфере ВТС

Новинки и уже зарекомендовавшие себя образцы продукции военного назначения презентует Беларусь на крупнейшей международной выставке оборонных технологий IDEX, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Абу-Даби привезли средства огневого поражения, системы связи, беспилотники, бронетехнику. В нашу экспозицию вошло более 150 разнообразных образцов вооружения и военной техники. Нынешнюю выставку уже назвали крупнейшей в истории Объединенных Арабских Эмиратов. Свыше полутора тысяч компаний из 65 стран – такого количества участников еще не было. Плюс ко всему выставка – настоящий переговорный плацдарм, который продуктивно использует белорусская делегация.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

Провели рабочие встречи с нашими братьями из Российской Федерации, сверили часы, с Катаром встреча состоялась. Буквально скоро будем встречаться с коллегами по СНГ, ОДКБ. Ну и, конечно же, очень много встреч запланированы с представителями стран Юго-Восточной Азии, Африки. На сегодня с учетом геополитической обстановки мы вынуждены использовать любой момент для координации работы в сфере ВТС с нашими партнерами. И выставка IDEX – уникальная возможность встретиться со всеми, с кем мы желаем и можем.