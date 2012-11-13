Деятельность предприятий оборонного сектора экономики Беларуси будет курироваться единой структурой

Новости Беларуси. 13 ноября Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Сергея Гурулева. В центре внимания были перспективы сотрудничества в сфере военной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сергей Петрович, прежде всего расскажите о системе нашего сегодняшнего ВПК. Мы договаривались о том, что вы возьмете максимум предприятий, которые связаны с ВПК, с целью присоединения к Госкомвоенпрому. Несколько были за пределами Вашего внимания, Вы мне обещали изучить эти предприятия. Какое у Вас здесь мнение? Может быть, еще есть предприятия, которые надо было бы передать в военно-промышленный комплекс для работы? Потом мы договаривались с Вами о разработке новых типов вооружения. Как здесь у нас обстоят дела?

По спутнику связи, над которым мы работаем и готовим к запуску. С кем будем запускать? Цена вопроса и на каком уровне сегодня у нас эта работа? Я так понимаю, мы уже можем приступать к реализации. И ряд других вопросов и поручений, в том числе по Вашему экспериментальному вопросу, который мы хотели привести. По инвестиционной, инновационной деятельности в сфере ВПК.

Вот это круг вопросов, ответы на которые я хотел бы от Вас услышать.

Сергей Гурулев, председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:

Я доложил свое видение по созданию действительно структуры в государстве, которая бы охватывала все предприятия, занимающиеся оборонной тематикой. А таких около 200. И, естественно, все эти предприятия не должны быть подчинены напрямую республиканскому органу управления, но должны быть им курируемы. Потому что производимая продукция является сложной, наукоемкой, в то же время Госвоенпром несет ответственность за экспортный контроль. То есть правила, которые установлены в мире, должны соблюдаться. И за это государство несет ответственность.