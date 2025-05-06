Пантус: у Беларуси появятся совместные продукты с ВПК Азербайджана

Нарастить потенциал торгово-экономического сотрудничества – одна из главных целей, которую преследуют Беларусь и Азербайджан. В эти дни правительственная делегация во главе с премьер-министром находится с официальным визитом в этой стране. Второй день начался со встречи на высшем уровне – переговоров с президентом Ильхамом Алиевым, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отношения двух стран строятся на поддержке и активном взаимодействии. Наработан солидный багаж практического сотрудничества, подкрепленный более чем 170 документами. Растет товарооборот. Впрочем, и двустороннему взаимодействию еще есть куда расширяться. Стороны намерены сосредоточиться на производственной кооперации. У нас уже есть успешный опыт в создании совместных производств.

На Гянджинском автозаводе с 2007 года собирают тракторы Belarus. С конвейера сошло почти 15 тысяч единиц техники. Налажено и совместное производство пожарной техники. Этот опыт будет продолжен. Большой потенциал Азербайджан видит в сотрудничестве в сельском хозяйстве. Также Ильхам Алиев назвал перспективной военно-техническую сферу. К слову, в этом направлении уже ведется работа. В ближайшее время у Беларуси появятся совместные продукты с военно-промышленным корпусом Азербайджана.