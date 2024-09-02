Прямой эфир

Промышленность сохраняет статус одного из лидеров в экономике Беларуси

02 сентября 2024 06:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лидер экономики Беларуси – промышленность. За семь месяцев года рост составил 7,5 %. По данным Белстата, в целом темп роста ВВП по итогам января-июля – 105,5 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промышленность сохраняет статус одного из лидеров в экономике Беларуси-2

О востребованности промышленной продукции свидетельствует снижение складских запасов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Что касается торговли, то плюсует и розничный, и оптовый товарооборот. Этому способствует рост реальных доходов населения. Хорошая динамика в сельском хозяйстве – выпуск продукции ускорился. Рост в сфере строительства составил 9,5 %. Добавляет и транспортная отрасль. В «зеленой» зоне – IT. Годовая инфляция снизилась. Экономика работает устойчиво.

# Предприятия Беларуси # Государственная политика в сфере промышленности

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусского в России станет больше! Как развиваются отношения двух стран?
01 сентября 2024 19:29

Белорусского в России станет больше! Как развиваются отношения двух стран?

Контракты на 6 млрд российских рублей подписаны по итогам визита Головченко в РФ
01 сентября 2024 13:44

Контракты на 6 млрд российских рублей подписаны по итогам визита Головченко в РФ

Сумма контрактов по итогам визита белорусской делегации в Псков превысила 1,7 млрд российских рублей
30 августа 2024 10:32

Сумма контрактов по итогам визита белорусской делегации в Псков превысила 1,7 млрд российских рублей