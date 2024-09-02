Промышленность сохраняет статус одного из лидеров в экономике Беларуси

Лидер экономики Беларуси – промышленность. За семь месяцев года рост составил 7,5 %. По данным Белстата, в целом темп роста ВВП по итогам января-июля – 105,5 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О востребованности промышленной продукции свидетельствует снижение складских запасов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Что касается торговли, то плюсует и розничный, и оптовый товарооборот. Этому способствует рост реальных доходов населения. Хорошая динамика в сельском хозяйстве – выпуск продукции ускорился. Рост в сфере строительства составил 9,5 %. Добавляет и транспортная отрасль. В «зеленой» зоне – IT. Годовая инфляция снизилась. Экономика работает устойчиво.