Свыше 250 слушателей и 35 спикеров – в Минске обсуждают пути развития промышленного комплекса Беларуси

Свыше 250 слушателей, более 35 спикеров и экспертов – представителей министерств, концернов и предприятий – собрала 20 мая вторая деловая конференция. В фокусе внимания участников – векторы развития экспортного потенциала промышленного комплекса страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машиностроение, техника агропрофиля и сырьевая продукция – география поставок скорректирована с учетом реалий, в которых сегодня развивается мир. Увеличиваются с каждым годом темпы и объемы белорусского экспорта в Россию. Внешнеторговый оборот отечественных товаров и услуг показывает рост. Политика многовекторности позволяет укреплять позиции на разных рынках. Сегодня одно из перспективных направлений – Восток.

Денис Муха, директор Института экономики НАН Беларуси: В нынешних условиях приходится конкурировать на внешних рынках, потому как здесь и китайские партнеры оказывают достаточно серьезную конкуренцию. Но опять же, в кооперации с той же Российской Федерацией мы способны производить продукт, который может конкурировать не только у нас в регионе, но и на внешних рынках.

Анна Рупенко, заместитель директора по инновационному развитию Минского городского технопарка:

В силу сложившихся условий, когда бизнес направлен на локализацию, на внедрение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, инновационных решений в высокотехнологичной, эта тема всегда будет актуальна, потому что за промышленностью – будущее.

К слову, согласно прогнозам экспертов, в 2025 году экспорт товаров и услуг должен увеличиться почти на 5,5 %, а внутренний валовой продукт – до 4,1 %.