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Лукашенко о кадрах: высококлассный специалист решит любую проблему – недоучка загубит дело

10 апреля 2024 18:33
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Выстроить надежную защиту от любых внешних факторов – задача, от которой зависит будущее страны и народа. Президент нацеливает белорусскую промышленность на прорывные действия, в основе которых технологический суверенитет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отрасль смогла устранить негативные признаки, с которыми столкнулась экономика в последние годы и почти на 40 % увеличить объемы промышленного производства.

Лукашенко о кадрах: высококлассный специалист решит любую проблему – недоучка загубит дело-1

Несмотря на ряд побитых рекордов, в промышленном секторе остаются недостатки. Стране сегодня нужны новые схемы, трудиться по старым проверенным алгоритмам не получится. Конкуренция растет и мы должны за ней успевать. В том числе создавать высокотехнологичную инновационную продукцию. И сделать это, вопреки отдельным мнениям, более чем реально. Нужны кадры.

Лукашенко о кадрах: высококлассный специалист решит любую проблему – недоучка загубит дело-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Кадры, еще раз кадры. Они решают все эти проблемы. Высококлассный специалист решит любую проблему, а недоучка загубит дело. Однако мы сегодня вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците, особенно рабочих.

Предстоит серьезно повысить престиж инженерных специальностей. Где найти специалистов-инженеров – ответственным лицам предстоит проработать варианты. Но одну из рабочих идей предложил и глава государства.

Лукашенко о кадрах: высококлассный специалист решит любую проблему – недоучка загубит дело-7

Александр Лукашенко:
Не хватает рабочих? Может быть, правительству пришло время подумать о привлечении ушедших, тех же пенсионеров? Среди них есть много активных, желающих работать людей. Пускай не рванем на 30 тысяч человек, но мы найдем несколько тысяч патриотично настроенных людей, которых можем позвать на производство. Они с удовольствием придут и будут работать и большую пользу приносить еще как наставники.

Лукашенко о кадрах: высококлассный специалист решит любую проблему – недоучка загубит дело-10

Открытым остается вопрос закрепления молодых специалистов на местах. Эксперты уже прогнозируют риски утраты компетенций по отдельным направлениям. Отсюда необходимость укрепить связку всех уровней образования, их сотрудничество с предприятиями. К слову, об этом говорили еще в начале года, когда Президент встречался с ректорами вузов.

Андрей Иванец: сегодня родители хотят понимать, не где будет учиться их ребенок, а где он будет работать. Подробности.

# Государственная политика в сфере промышленности # общество # Юлия Мычка # Александр Лукашенко

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