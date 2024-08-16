Белорусская техника заменила канадский аналог – как развивается машиностроение в Минской области?

Перед промышленными предприятиями страны стоит задача нарастить объемы производства и продаж. Только за 2023 год организации Минской области нарастили экспорт в Россию до 70 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На особом контроле – сфера машиностроения. В этой области у белорусских предприятий есть наработки. Это не только курс на импортозамещение, техническое переоснащение, но и создание совершенно новых моделей техники. Тему продолжит Анна Куртасова.

Это дзержинское предприятие специализируется на выпуске сельхозтехники. Здесь постоянно работают над расширением линейки выпускаемой продукции. Одна их последних новинок – самосвальный прицеп грузоподъемностью 30 тонн.

Александр Шарабайко, директор по маркетингу предприятия по выпуску сельхозмашин и оборудования:

На данный момент мы закупили очень широкую линейку суперсовременного оборудования. Некоторым станкам нет аналогов в Республике Беларусь. Самый главный акцент – выпуск манипуляторов для лесозаготовительной техники, сельскохозяйственных прицепов и навесного оборудования.

В линейке – более 250 видов и модификаций машин и сельхозоборудования. Производство наукоемкое – нацелено на оптимизацию труда аграриев. Продукция обеспечивает не только внутренний рынок. С начала года темп экспорта вырос на 30 % по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

А на Смолевичском предприятии создают одну из самых востребованных в нашей стране и за ее пределами дорожно-строительную и снегоуборочную технику. Продукция составляет более 40 % рынка стран СНГ по цепным экскаваторам, роторным снегоочистителям и фрезам для ямочного ремонта. Все отечественное – от металлообработки до готовой продукции.

Александр Березко, начальник отдела продаж предприятия по выпуску машин и оборудования для строительства и обслуживания дорог и территорий:

Мы эту машину доработали, сделали ее под наши климатические условия, так как они там убирают больше легкий снег, то у нас тяжелый. Соответственно, мы сделали для нашего рынка эту машину, которая завоевала его практически моментально.