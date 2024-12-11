Драйвер роста белорусской экономики. Рассказываем о главных проектах отечественной промышленности

Наша промышленность даже в условиях внешнеэкономического давления демонстрирует рост. Что в прогнозном анализе ВВП государств Европы подтверждает и Международный валютный фонд. 3,6 % по итогам года – с такой планкой Беларусь завершит 2024-й. И это третье место в рейтинге стран Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конечно, для отечественной индустрии и машиностроения как ее флагмана санкции – это выход из зоны комфорта. Но этот выход не стал настолько болезненным, как на то рассчитывали на Западе. И вот почему. Импортозамещение – или иными словами «мы все можем сами» – этому тренду мы следуем уже не первое десятилетние. Собственный и беспрецедентный по размерам карьерный самосвал, собственные электробусы, легковые автомобили – вот лишь некоторые аргументы в пользу того, что мы на верной экономической дороге. И предстоящая премьера опытного образца отечественного электромобиля тоже в эту «копилку». Анастасия Ярощик-Корниенко собрала и другие аргументы.

Даже с закрытыми глазами Вадим Анохин знает, где и что находится в его автомобиле. Стаж работы водителем-спасателем – пять лет. Но и на таком коротком отрезке можно отследить, насколько динамично меняются подходы и технологии в создании спецтехники.

Вадим Анохин, водитель-спасатель службы поисково-спасательных работ и пожаротушения Брестского областного управления МЧС:

Это новая усовершенствованная, уже на ней проще работать. Машина маневренная, хорошая проходимость у нее. Бывает, очень трудные места. Мы запитываем свою мачту, она высоко поднимается и освещает нам место выполнения работ.

Чтобы уверенно управлять пятитонной цистерной на поворотах, важна каждая деталь конфигурации и наполнения. В разработке ячеек для хранения и кабине максимально предусмотрели комфорт. А припарковать такого гиганта помогает камера заднего вида и дисплей, что повышает маневренность в городской среде. Создание собственного спецтранспорта – важнейшее звено технологического суверенитета. Но если мы можем производить и производить хорошо, настолько, что одобряют свои же профессионалы, почему не предложить продукт на внешние рынки? Лукашенко: такие частные предприятия надо поддерживать! Подробнее.

Забота о людях, выпуск собственной продукции, крепкие предприятия, экспорт. Как результат – благополучие страны. Формула успеха заложена в программе социально-экономического развития Беларуси, которую традиционно рассматривают и вносят предложения представители всех регионов страны и предприятий на ВНС. Еще на старте Беларусь взяла курс на программное обновление экономики, модернизируя не отдельные предприятия, а целые отрасли. Промышленность – это ключ к экономической независимости.

Дмитрий Петрович, начальник цеха сборки предприятия по выпуску легковых автомобилей:

Конечно, берет гордость за нашу промышленность, потому что, если в действительности посмотреть, мы никогда не стоим на месте – всегда развиваемся. Тот же самый БЕЛАЗ развивается, МАЗ развивается. И у нас и атомную электростанцию построили. За это гордость, что мы не останавливаемся, а процветаем. Экономика растет. Вклад машиностроения в ВВП Беларуси за первое полугодие 2024-го составил 5,4% – Белстат.

Отечественному промышленному автогиганту нет равных в мире, БЕЛАЗ 450-тонник дважды занесен в Книгу рекордов Гинесса. Машину отличает исключительная производительность. Отечественные самосвалы считаются самой безотказной машиной, перевозя грузы в жарких странах, и наоборот, в Заполярье при -45 градусах по Цельсию. Наличие такого производства в стране расценивается как один из индикаторов ее технологического развития.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

В начале суверенного пути белорусы сохранили промышленные компетенции. Укрепили фундамент. Благодаря чему получили развитие отечественные производственные флагманы. А их достижения дают возможность реализовать самые амбициозные проекты. Самосвалы, тракторы, грузовые автомобили, широкая линейка общественного транспорта, даже электробусы производят белорусы. Не хватало одной позиции.

Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Не было своего легкового автомобиля. Сегодня мы констатируем, что завод, который был введен в эксплуатацию в 2018 году, уже работает на серийный выпуск легковых автомобилей. Главным я считаю то, что за это время нам удалось и освоить это современное производство сборки легковых автомобилей, сварки, окраски легковых автомобилей. И еще более важно, что с этого года мы уже имеем производство под собственным брендом. То есть это уже белорусский бренд, белорусское производство. Мы активно занимаемся локализацией. По электромобилю мы работаем совместно с Национальной академией наук. Это Объединенный институт машиностроения. В настоящее время некоторые эти автомобили уже прошли сборку. И сейчас откладка идет вместе со специалистами Академии наук.

Форвардеры и харвестеры еще недавно закупали за рубежом. Теперь за машиной далеко ездить не надо. Выпуск лесозаготовительной техники освоило отечественное предприятие. Производители уверяют, на 95 % машины состоят из своих деталей.