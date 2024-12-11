Головченко: экономические показатели «Пеленга» – образец для всей нашей промышленности
А вот еще один пример того, что Беларусь в первые годы независимости не растратила и не распродала индустриальный потенциал, доставшийся нам после распада Советского Союза. Но куда важнее то, что этот потенциал и эти предприятия мы в годы независимости поставили на современные рельсы. И именно такие производства сегодня – драйверы роста для всей национальной экономики.
Предприятие «Пеленг», которое отмечает полувековой юбилей, конечно, из этой серии. В торжественном вечере принимает участие глава белорусского правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За последние 50 лет коллектив «Пеленга» достиг буквально космических высот. Многие разработки на момент создания не имели аналогов в мире. Сегодня «Пеленг» занимается разработкой оптико-электронных систем различного назначения, в том числе космического. Здесь разработали новые подходы к проектированию и технологиям. Это позволило создать оборудование для дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением.
Павел Поздняков, генеральный директор ОАО «Пеленг»:
«Пеленг» – это компания, которая выполняет свои обязательства и обещания. Именно таким «Пеленг» подходит к этому юбилею. Все наши планы на этот год уже выполнены, так что с уверенностью смотрим на дальнейшие успехи.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
В последнее десятилетие произошла очень широкая диверсификация выпускаемой продукции, вы начали выходить в смежные отрасли. И, конечно, экономические показатели деятельности предприятия, я бы сказал, являются, особенно в последние несколько лет, образцом для подражания для всей нашей промышленности. Вы продолжаете активно наращивать масштабы и объемы производства, увеличиваете количество рабочих мест, подчеркну, весьма высокооплачиваемых рабочих мест. Более половины сотрудников предприятия – это высококвалифицированные инженерно-технические кадры. Это элита нашей промышленности.
За годы работы предприятие стало лидером в производстве оптико-электронного оборудования для космической отрасли и военно-промышленного комплекса на пространстве СНГ. Также продукция «Пеленга» востребована в Объединенных Арабских Эмиратах, Индии и Китае.