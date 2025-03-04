Лукашенко потребовал к 2030-му «достать и положить» 40 новых видов нефтехимической продукции

Промышленность, строительство, агропромышленный комплекс и ЖКХ. Вот четыре кита национальной экономики и четыре сферы, которые 4 марта оказались предметом детального анализа во Дворце Независимости. У Президента кадровый день, который, по сути, стал продолжением кадрового понедельника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент вообще просит смотреть шире и дальше своего носа руководителей ведомств и, по задумке, самых продвинутых людей отраслей – делать линейку своей продукции разнообразнее. Взять хотя бы нефтепереработку и нефтехимию – столько денег вложено в модернизацию.