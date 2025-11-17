Новости по тегу #Фашизм

После общественного резонанса аукцион быстро отменили. Однако от его организаторов извинений так и не дождались.
Для Беларуси, потерявшей в годы Великой Отечественной войны каждого третьего своего жителя, эта дата имеет особое, трагическое звучание.
«Например, в Литве сейчас где-то более 300 памятников бывшим фашистским офицерам. То есть это офицеры нацистской армии, которые убивали мирное население, и им стоят памятники».
Они были спрятаны в 12 ящиках, замаскированных под шампанское.
Программа пребывания представителей региональной общественной организации «Национально-культурная автономия белорусов Карелии» рассчитана на несколько дней и наполнена различными встречами, визитами и патриотическими мероприятиями.
В небольшой деревушке на территории современного Светлогорского района немецкие каратели сожгли и расстреляли 950 детей, 508 женщин, 100 мужчин и 200 стариков.
За дело взялся Институт национальной памяти. Одна из целей разбирательства — обнаружить еще живых экс-служащих концлагеря, совершивших преступления против его узников.
В течении трёх дней 90 профессионалов из 38-ми регионов Российской федерации знакомились с белорусской моделью социально-экономического развития на примере Гомельской области.
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