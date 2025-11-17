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Новости по тегу #Фашизм

Большой скандал в Германии! Аукционный дом выставил на продажу вещи жертв Холокоста
17 ноября 2025 16:59

Большой скандал в Германии! Аукционный дом выставил на продажу вещи жертв Холокоста

Без срока давности! В Беларуси отмечают Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом
09 ноября 2025 07:39

Без срока давности! В Беларуси отмечают Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом

Станисловас Томас: «Неонацизм стал официальной политикой Литвы»
15 мая 2025 19:21

Станисловас Томас: «Неонацизм стал официальной политикой Литвы»

В Верховном суде Аргентины обнаружили ящики с нацистскими документами
12 мая 2025 10:37

В Верховном суде Аргентины обнаружили ящики с нацистскими документами

В Минск приехала делегация этнических белорусов из Карелии на творческую стажировку
11 февраля 2025 13:41

В Минск приехала делегация этнических белорусов из Карелии на творческую стажировку

Здесь был настоящий ад. 81 год назад фашисты дотла сожгли деревню Ола
14 января 2025 18:50

Здесь был настоящий ад. 81 год назад фашисты дотла сожгли деревню Ола

Как лечить фашизм и кто защищает Беларусь в небе и на земле? Анонс программы «Неделя»
19 августа 2023 16:40

Как лечить фашизм и кто защищает Беларусь в небе и на земле? Анонс программы «Неделя»

Жертв Холокоста вспоминают в Минске 2 марта: у мемориального комплекса «Яма» прошёл памятный митинг
02 марта 2018 14:37

Жертв Холокоста вспоминают в Минске 2 марта: у мемориального комплекса «Яма» прошёл памятный митинг

Латвийское общество против нацизма просит наложить вето на закон, уравнивающий в правах советских и нацистских ветеранов
22 декабря 2017 08:44

Латвийское общество против нацизма просит наложить вето на закон, уравнивающий в правах советских и нацистских ветеранов

Советских и нацистских ветеранов уравняли в правах в Латвии
22 декабря 2017 06:57

Советских и нацистских ветеранов уравняли в правах в Латвии

28 октября 2011 12:07

В Польше возобновляется расследование преступлений, совершенных фашистами в концлагере под Освенцимом во время Второй Мировой

06 октября 2011 17:59

Журналисты из российских регионов побывали на БМЗ и у единственного в мире мемориала детям-узникам фашистских концлагерей в Красном береге