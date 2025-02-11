В Минск приехала делегация этнических белорусов из Карелии на творческую стажировку

Беларусь и Карелия наращивают сотрудничество в сферах культуры и истории. В эти дни делегация этнических белорусов, проживающих в российском регионе, находится на творческой стажировке в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа пребывания представителей региональной общественной организации «Национально-культурная автономия белорусов Карелии» рассчитана на несколько дней и наполнена различными встречами, визитами и патриотическими мероприятиями. Гости уже посетили мемориальный комплекс «Ола». Стремление сохранить историческую правду – то, что объединяет белорусов и россиян. Одно из основных направлений деятельности организации – поисковые работы. Благодаря труду представителей объединения удалось официально подтвердить, что в финских концлагерях погибли более 100 уроженцев Беларуси.

Cветлана Барташевич, председатель региональной общественной организации «Национально-культурная автономия белорусов Карелии»: Подняли справки, архивы. Проработали в архивах. Это очень сложно перевести с финского на русский язык. Белорусские фамилии очень сложно. Это сделано. Мы все эти данные передали в суд, который называется без срока давности. Он шел долгое время. Поднимались не только эти факты. Мы поработали в архивах и это доказали – о геноциде советского народа на территории Карелии финнами. Геноцид финских фашистов. И, в том числе как раз вот эти вот лагеря и все наши данные, которые мы подняли, было утверждено, что да, это правда.

Ольга Якобсон, директор Центра национальных культур:

Когда душа с душой сливается в едином порыве, вот как здесь, вы видите. Насколько патриотично, насколько необходимо, как и карелам, так и белорусам. Вот та деятельность, которая происходит между нашими объединениями, помогает восстановить эту историческую правду и найти общий язык на уровне этой культуры, народной дипломатии, а дальше уже идет экономика.

Землю из мест, где когда-то находились финские концлагеря, в которых погибли наши соотечественники, гости привезли в Беларусь. Церемония закладки капсулы пройдет в крипте Храма-памятника Всех Святых.