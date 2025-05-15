Станисловас Томас: «Неонацизм стал официальной политикой Литвы»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим переговоры по Украине в Стамбуле и международные события. В эфире публицист Юрий Терех, адвокат, литовский профессор Станисловас Томас.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим переговоры по Украине в Стамбуле и международные события. В эфире публицист Юрий Терех, адвокат, литовский профессор Станисловас Томас.
Станисловас Томас, адвокат, литовский профессор:
Простые люди отмечали День Победы на самом деле. Очень много людей пытались проникнуть на кладбище 3-го Белорусского фронта в Вильнюсе, на Антакальнисское кладбище, и положить цветы. Конечно же, этому препятствовали власти Литвы, конечно же, не обошлось без инцидентов. Это то самое кладбище, где перед этим правительство Литвы приняло решение снести все памятники. Это были очень большие памятники, стелы советским воинам белорусского фронта, которые пали в операции за освобождение города Вильнюса.
Григорий Азаренок, СТВ:
Мы вот сейчас смотрим на то, что происходит на Западе, мы смотрим на вот это вот то, о чем вы сейчас сказали, на препятствование возложению, на препятствование памяти, на то, как переписывают историю, на то, как маршируют нацисты, легионеры СС в разных странах. Ведь вы с этим давно боретесь, вы этому противостоите своими работами, публикациями, выступлениями, но и не только. Расскажите немножко о вашей вот этой борьбе с фашизмом.
Станисловас Томас:
Вы знаете, я вначале даже и игнорировал эту проблему, потому что думал, что это маргинальная часть общества, где-то там есть нацисты, где-то там им кажется, что Гитлер был прав, где-то там им кажется, что нужно было убивать миллионы гражданского населения во время Второй мировой войны. И я думал, что это никогда не поднимется выше каких-то маргинальных пьяниц, безработных и так далее. Но я удивился, потому что действительно со временем ситуация очень сильно изменилась. Неонацизм стал официальной политикой Литвы. И этому очень много примеров. Например, в Литве сейчас где-то более 300 памятников бывшим фашистским офицерам. То есть это офицеры нацистской армии, которые убивали мирное население, и им стоят памятники. В то же самое время людям, которые боролись против фашизма, им памятников нет. На кладбищах снесли все памятники советским воинам-освободителям. И понимаете, эти памятники – это только внешнее проявление этого режима, этого антидемократического неонацистского режима. Мы видим гораздо больше проявлений его в повседневной жизни. Вот, например, смотрите, сколько в Литве политических заключенных. Знаете, это трудно посчитать, но их действительно много. В моем окружении достаточно много. Самые яркие фигуры – это, например, и Палецкис.