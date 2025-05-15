Станисловас Томас: «Неонацизм стал официальной политикой Литвы»

Станисловас Томас, адвокат, литовский профессор:

Простые люди отмечали День Победы на самом деле. Очень много людей пытались проникнуть на кладбище 3-го Белорусского фронта в Вильнюсе, на Антакальнисское кладбище, и положить цветы. Конечно же, этому препятствовали власти Литвы, конечно же, не обошлось без инцидентов. Это то самое кладбище, где перед этим правительство Литвы приняло решение снести все памятники. Это были очень большие памятники, стелы советским воинам белорусского фронта, которые пали в операции за освобождение города Вильнюса.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы вот сейчас смотрим на то, что происходит на Западе, мы смотрим на вот это вот то, о чем вы сейчас сказали, на препятствование возложению, на препятствование памяти, на то, как переписывают историю, на то, как маршируют нацисты, легионеры СС в разных странах. Ведь вы с этим давно боретесь, вы этому противостоите своими работами, публикациями, выступлениями, но и не только. Расскажите немножко о вашей вот этой борьбе с фашизмом.