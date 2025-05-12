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В Верховном суде Аргентины обнаружили ящики с нацистскими документами

12 мая 2025 10:37
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Неожиданную и шокирующую находку сделали в Аргентине. Во время работ в архиве Верховного суда были обнаружены тысячи нацистских документов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Верховном суде Аргентины обнаружили ящики с нацистскими документами-2

Они были спрятаны в 12 ящиках, замаскированных под шампанское. Когда заинтригованные сотрудники вскрыли их, изумлению не было предела. Там лежали тысячи коробок с нацистской пропагандой, паспорта, партийные билеты и листовки на немецком языке. Все материалы датируются сороковыми годами и, скорее всего, прибыли в страну на японском корабле. Все ящики с документами взяли под усиленную охрану. Их тщательным изучением займется группа специалистов. Возможно, они прольют свет на деятельность фашистской партии в Аргентине. В начале сороковых она насчитывала более 10 тысяч членов.

# Фашизм # Вторая мировая война

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