В Верховном суде Аргентины обнаружили ящики с нацистскими документами

Они были спрятаны в 12 ящиках, замаскированных под шампанское. Когда заинтригованные сотрудники вскрыли их, изумлению не было предела. Там лежали тысячи коробок с нацистской пропагандой, паспорта, партийные билеты и листовки на немецком языке. Все материалы датируются сороковыми годами и, скорее всего, прибыли в страну на японском корабле. Все ящики с документами взяли под усиленную охрану. Их тщательным изучением займется группа специалистов. Возможно, они прольют свет на деятельность фашистской партии в Аргентине. В начале сороковых она насчитывала более 10 тысяч членов.